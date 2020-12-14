Калужские энергетики завершили работы на "шарике"

Глас Народа
14 декабря 2020, 14:55
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КАЛУГАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» совместно с Городской управой Калуги реализовали проект по замене освещения на одном из главных символов колыбели космонавтики. Идея вдохнуть новую жизнь в калужский «шарик» родилась, когда Калуга была объявлена Новогодней столицей России 2021 года.
Работы по реконструкции системы освещения на монументе к 600-летию Калуги на улице Гагарина стартовали в ноябре. Перед специалистами стояла задача демонтировать оборудование на стеле, которое со временем пришло в негодность, провести анализ его состояния и восстановить.
В ходе реконструкции энергетики не раз поднимались на высоту 60 метров с помощью подъёмника для демонтажа старых прожекторов, установки временных светильников и, наконец, монтажа финальной комбинации световых механизмов.
В результате на стеле калужского «шарика» появилось 9 новых прожекторов. 5 из них светят вниз, 3 – вверх, раскрашивая монумент в цвета триколора. А ещё один, как и много лет назад, уверенно пронзает небо ярким лучом.
«Установленное оборудование воссоздаёт световые элементы, которые были здесь раньше. При этом современные аналоги отличаются повышенной прочностью, износостойкостью и долговечностью. Калугаэнерго вдвойне приятно в преддверии праздников сделать жителям колыбели космонавтики такой символичный подарок. Пусть этот яркий луч станет символом надежды на самое лучшее и светлое в новом году», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.
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