Калужские энергетики завершили работы на "шарике"

«Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» совместно с Городской управой Калуги реализовали проект по замене освещения на одном из главных символов колыбели космонавтики. Идея вдохнуть новую жизнь в калужский «шарик» родилась, когда Калуга была объявлена Новогодней столицей России 2021 года.

Работы по реконструкции системы освещения на монументе к 600-летию Калуги на улице Гагарина стартовали в ноябре. Перед специалистами стояла задача демонтировать оборудование на стеле, которое со временем пришло в негодность, провести анализ его состояния и восстановить.

В ходе реконструкции энергетики не раз поднимались на высоту 60 метров с помощью подъёмника для демонтажа старых прожекторов, установки временных светильников и, наконец, монтажа финальной комбинации световых механизмов.

В результате на стеле калужского «шарика» появилось 9 новых прожекторов. 5 из них светят вниз, 3 – вверх, раскрашивая монумент в цвета триколора. А ещё один, как и много лет назад, уверенно пронзает небо ярким лучом.