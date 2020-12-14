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Калужские энергетики завершили работы на "шарике"

«Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» совместно с Городской управой Калуги реализовали проект по замене освещения на одном из главных символов колыбели космонавтики. Идея вдохнуть новую жизнь в калужский «шарик» родилась, когда Калуга была объявлена Новогодней столицей России 2021 года.

Работы по реконструкции системы освещения на монументе к 600-летию Калуги на улице Гагарина стартовали в ноябре. Перед специалистами стояла задача демонтировать оборудование на стеле, которое со временем пришло в негодность, провести анализ его состояния и восстановить.

В ходе реконструкции энергетики не раз поднимались на высоту 60 метров с помощью подъёмника для демонтажа старых прожекторов, установки временных светильников и, наконец, монтажа финальной комбинации световых механизмов.

В результате на стеле калужского «шарика» появилось 9 новых прожекторов. 5 из них светят вниз, 3 – вверх, раскрашивая монумент в цвета триколора. А ещё один, как и много лет назад, уверенно пронзает небо ярким лучом.

«Установленное оборудование воссоздаёт световые элементы, которые были здесь раньше. При этом современные аналоги отличаются повышенной прочностью, износостойкостью и долговечностью. Калугаэнерго вдвойне приятно в преддверии праздников сделать жителям колыбели космонавтики такой символичный подарок. Пусть этот яркий луч станет символом надежды на самое лучшее и светлое в новом году», - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров

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Источник: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"

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