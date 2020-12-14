В ноябре компания LAPP представила несколько новых кабельных решений для широкого диапазона отраслей промышленности – от солнечной энергетики до рельсового транспорта, машиностроения и производства технологического оборудования. Предлагаемые решения обеспечат разнообразные преимущества потребителям.

Солнечная энергетика

Компания LAPP оптимизировала одножильный кабель типа H1Z2Z2-K, имеющий сертификат соответствия для использования в качестве соединения серии солнечных модулей и преобразователей солнечной энергии в электроэнергию. Благодаря двойной электроизоляционной системе изоляции и оболочки из не содержащих галогенов компаундов кабель соответствует повышенным требованиям пожаробезопасности и имеет более высокий класс безопасности (Dca) по общеевропейским правилам Регламента CPR для строительных материалов и изделий. Изоляция и оболочка выполнены из сшитых полимерных материалов, что способствует более продолжительному сроку службы при высоких температурах или высоких токовых нагрузках, а также обеспечивает высокую диэлектрическую прочность и высокую максимально допустимую температуру при коротком замыкании. Кроме того, кабель обладает повышенной механической прочностью и соответствует требованиям UL 854 для испытания на ударную прочность. Несмотря на улучшенные свойства, оптимизированный кабель предлагается по значительно более низкой цене, чем предыдущий вариант.

Рельсовый транспорт

Кабельные вставки серии EPIC® H-BE идеально подходят для применения при более высоких напряжениях и токовых нагрузках. Новые обжимные вставки, выполненные из высокопрочного поликарбоната, теперь также одобрены к применению для рельсового транспорта в соответствии со стандартом DIN EN 45545-2. Благодаря максимальной контактной защите между контактом и кабелем они исключительно устойчивы к вибрации и также отвечают строгим требованиям пожарной безопасности и надёжности, необходимым на железнодорожном транспорте. Сертификация UL позволяет использовать эти продукты в Северной Америке.

Машиностроение и производство оборудования

Разработаны кабели новых размеров с различными вариантами экранирования, которые способны выдерживать широкий диапазон температур в экстремальных условиях эксплуатации, при воздействии нефти и масел. Кабели сертифицированы на соответствие требованиям UL/CSA и совместимы со всеми системами привода и торможения от различных производителей.

Коммутаторы организуют трафик данных между машинами и сетями в компаниях. Это ещё одна область, в которой компания LAPP расширяет свой ассортимент. Новый коммутатор ETHERLINE® ACCESS NF – это NAT роутер с интегрированным шлюзом безопасности. Он защищает от несанкционированного доступа к сети производственного предприятия и обеспечивает безопасную, основанную на Ethernet связь в технологии автоматизации. Последняя версия аппаратно-программного обеспечения также обеспечивает возможность ввода диапазона IP-адресов в режиме NAT. Новый NAT роутер исключительно компактный, он может быть достаточно просто установлен на 35-мм цилиндрических направляющих в стойке управления и может быть легко конфигурирован с использованием веб-интерфейса. Температурный диапазон также был расширен: от -40 до +75°C.

Новый 1-мм обжимной контакт серии EPIC® SIGNAL D-SUB подходит для универсального применения в машинных интерфейсах для передачи сигнала и данных. Он заменяет два контакта D-SUB (0,14-0,34 мм2/0,34-0,5 мм2). Его более широкий диапазон подключения позволяет обжимать кабельные жилы сечением 0,25-1,00 мм2 , и он совместим со стандартными разъёмами типа D-Sub. Благодаря широкому диапазону областей применения потребители могут сократить разнообразие необходимых им частей.

Новый заземляющий зажим защитного экрана для шкафов управления также используется в устройствах управления двигателем, кожухах или машинных системах. Он используется для заземления и экранирования компонентов системы управления и кабеля. Обжатие кабеля можно выполнять без применения инструментов и, следовательно, монтаж производится исключительно быстро и удобным способом. Благодаря большой контактной площади зажим гарантирует оптимальное экранирование. Оптимальная компенсация натяжения достигается путём использования специального кабельного зажима.