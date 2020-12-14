Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап реконструкции пункта технического обслуживания локомотивов на станции Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Станция Сургут Свердловской железной дороги расположена на 696 км однопутной железнодорожной линии с двухпутными вставками Войновка–Нижневартовск. Реконструкционные работы пройдут на территории ремонтного локомотивного депо Югра и эксплуатационного локомотивного депо Сургут, которые примыкают к станции Сургут Свердловской железной дороги.

Пункт технического обслуживания локомотивов предназначен для экипировки и снабжения тепловозов горюче-смазочными материалами, дизельным топливом, охлаждающей и дистиллированной водой, а также сухим песком, обтирочными материалами и выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию подвижного состава.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция пункта технического обслуживания локомотивов. Планируется строительство участка для техобслуживания тепловозов, демонтаж одного из цехов техобслуживания и действующего участка железнодорожных путей. Кроме того, здесь демонтируют дорожные покрытия, опоры линий электропередач и технологические эстакады, попадающие под развитие путевого хозяйства. В ходе реализации проекта планируется и укладка новых железнодорожных путей для маневра и отстоя локомотивов, а также реконструкция и размещение на площадках локомотивных депо новых объектов и сооружений, необходимых для технического обслуживания и экипировки 75 единиц подвижного состава в сутки.

Финансирование планируется осуществлять полностью за счет средств застройщика – ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Генеральный проектировщик - Екатеринбургский проектно-изыскательский институт «Уралжелдорпроект», филиал акционерного общества «Росжелдорпроект».

Фото: train-photo.ru