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Специалисты "Россети Центр и Приволжье Мариэнерго" модернизировали подстанцию 110 кВ "Параньга"

В «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» реализован проект по модернизации подстанции 110 кВ «Параньга» с установкой оборудования систем телемеханики и связи.

В рамках инвестиционной программы специалистами Мариэнерго была осуществлена модернизация системы телемеханики подстанции 110 кВ «Параньга» и создан цифровой канал связи для передачи данных из подстанции в Центр управления сетями филиала «Мариэнерго».

На подстанции установлена современная система телемеханики (33 телеизмерения, 49 телесигналов, 19 сигналов аварийно-предупредительной сигнализации), позволяющая собирать полную информацию о состоянии электроэнергетического оборудования. Полученные данные обрабатываются серверами телемеханики под управлением специализированной программы и по цифровому каналу поступают в оперативно-информационный комплекс дежурным диспетчерам ЦУС Мариэнерго.

Таким образом, дежурный диспетчер на видеостене и на экране компьютера теперь видит полную информацию о состоянии оборудования подстанции и при необходимости может произвести переключение прямо с рабочего места, подав команду телеуправления на оборудование, находящееся на подстанции.

Модернизация подстанции позволила повысить оперативность и эффективность диспетчерского управления, ускорить ликвидацию нарушений и аварий, повысить экономичность и надежность работы электроустановок, а также устойчивость работы системы электроснабжения за счет наличия полной и оперативной информации о работе оборудования.

«Комплекс проведенных нами мероприятий повысил наблюдаемость сети, - говорит и.о. заместителя генерального директора - директора «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» Сергей Хлусов. - Благодаря наличию телемеханических систем на энергетических объектах и использованию современных средств связи достигнут переход на более высокий качественный уровень решения основных технологических, организационных и экономических задач филиала, что позволяет обеспечить наших потребителей надежным и качественным электроснабжением».

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Источник: Россети Центр и Приволжье

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