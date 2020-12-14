В «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» реализован проект по модернизации подстанции 110 кВ «Параньга» с установкой оборудования систем телемеханики и связи.

В рамках инвестиционной программы специалистами Мариэнерго была осуществлена модернизация системы телемеханики подстанции 110 кВ «Параньга» и создан цифровой канал связи для передачи данных из подстанции в Центр управления сетями филиала «Мариэнерго».

На подстанции установлена современная система телемеханики (33 телеизмерения, 49 телесигналов, 19 сигналов аварийно-предупредительной сигнализации), позволяющая собирать полную информацию о состоянии электроэнергетического оборудования. Полученные данные обрабатываются серверами телемеханики под управлением специализированной программы и по цифровому каналу поступают в оперативно-информационный комплекс дежурным диспетчерам ЦУС Мариэнерго.

Таким образом, дежурный диспетчер на видеостене и на экране компьютера теперь видит полную информацию о состоянии оборудования подстанции и при необходимости может произвести переключение прямо с рабочего места, подав команду телеуправления на оборудование, находящееся на подстанции.

Модернизация подстанции позволила повысить оперативность и эффективность диспетчерского управления, ускорить ликвидацию нарушений и аварий, повысить экономичность и надежность работы электроустановок, а также устойчивость работы системы электроснабжения за счет наличия полной и оперативной информации о работе оборудования.