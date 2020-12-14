Технологии против фальсификата
14 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, АНО АПИ, КРДВ
Правительством РФ принято решение о масштабной реорганизации системы институтов развития с целью создания единого механизма управления, повышения эффективности и переориентации работы на достижение национальных целей.
Изменения затронут и дальневосточные институты развития - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Эти организации будут объединены в единый институт развития Дальнего Востока.
Таким образом, у российских и зарубежных инвесторов и партнеров, реализующих проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, появится «одно окно».
Мы высоко ценим каждого инвестора и продолжим сотрудничество в рамках ранее достигнутых договоренностей, а также приступим к реализации новых проектов при поддержке и активном участии нового единого института развития.
Консолидация позволит повысить эффективность взаимодействия государства и бизнеса, сделает этот процесс максимально быстрым и комфортным для граждан, российских предпринимателей, зарубежных партнеров.
Изменения будут способствовать дальнейшему системному развитию и созданию еще более благоприятных условий ведения бизнеса на российском Дальнем Востоке и в Арктике.
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