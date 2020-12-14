Министерство экономического развития РФ, правительство Ленобласти и компания «ФосАгро» подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства комплекса по производству удобрений и энергоустановки в Волхове.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, данный проект стал одним из пилотных для запуска данного механизма. Документ гарантирует инвестору неизменные налоговые ставки и иные условия на срок действия соглашения.

Инвестиции в создание завода в Волхове составят 28 млрд руб. Мощность производства позволит нарастить выпуск продукции химического комплекса до 860 тыс. тонн.