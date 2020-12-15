Встреча представителей Российско-Казахстанского делового Совета прошла в обновленном составе в режиме онлайн-конференции. Участие в ней приняли более 20 представителей бизнеса и некоммерческих организаций из различных регионов России и Казахстана, в том числе и Ассоциации «ЭнергоИнновация». На повестке прозвучали вопросы в сфере энергетики, туризма, экологии, агропромышленности и образования.

Напомним, в ноябре российскую часть РКДС возглавил Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. Тогда он подчеркнул важность усиления взаимодействия и кооперации между Россией и Казахстаном. Свою работу Российско-Казахстанский деловой совет начал в 2006 году, а усилил в сентябре 2015 года после XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

«Россия является главным внешнеэкономическим партнером Казахстана. Еще пару лет назад доля РФ в казахстанском импорте была еще больше — 36%. Что касается экспорта из Казахстана в РФ, то он примерно в три раза меньше импорта из России и составляет по итогам 2019 года 5,57 миллиардов долларов. Структура его обусловлена, опять же, общей исторической судьбой. Около 40% казахстанского экспорта в Россию составляют углеводороды. В наших общих интересах спрогнозировать будущее угледобывающей отрасли и совместно выработать стратегию ее интеграции в «энергетику 4.0» – энергетику четвертой промышленной революции. Интересны и перспективы развития экспорта из Казахстана в РФ в сфере сельского хозяйства, в железнодорожной технике, в металлургии и химической промышленности», – отметил Михаил Смирнов.

Кроме того, Михаил Смирнов отметил, сегодня важно преобразовать работу совета в формат делового клуба с регулярными встречами и большой вовлеченностью со стороны всех участников. Российско-казахстанский деловой совет уже является эффективной площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса двух государств. Главное, работу эту усилить.

Конечная цель – укрепить дружбу между Россией и Казахстаном, усилить роль российского бизнеса в Казахстане, развить приграничную торговлю, а также кооперационные и культурные связи.

«Барьеров и проблем еще достаточно – это низкая защищенность инвесторов и партнеров, отсутствие должного информационного обмена, непрозрачность некоторых сфер бизнеса. Ну что же, вот этими проблемами и должен заниматься наш Деловой Совет. В прошлом году в Омске мы наметили некоторые подходы к их решению: повышение транспарентности взаимного участия в конкурсных процедурах и госзакупках, улучшение информационного обмена в интересах экономического взаимодействия, унификация процедур подтверждения происхождения (локализации) продукции, создание рабочей группы по разработке взаимосвязанной долгосрочной стратегии развития ТЭК России и Казахстана, разработка программы межрегионального приграничного туризма… Работы еще много», – добавил руководитель РКДС.

Во время встречи, участники определили дорожную карту взаимодействия представителей власти и бизнеса двух стран в работе над стратегическими проектами. Первые результаты решено представить на следующей встрече, которая запланирована на 11 января 2021 года. В перспективе также будут проводиться круглые столы при участии представителей Торгового представительства РФ в Казахстане и создаваться рабочие группы при участии заинтересованных лиц.