Рады представить Вашему вниманию двадцать четвертый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №24:

COVID-19, или Конец эпохи цифровой невинности

Тома Гомар, Директор Французского института международных отношений (IFRI), журнал «Россия в глобальной политике», 09.11.2020.

COVID-19 положил конец эпохе цифровой невинности, обнаружив, что киберпространство превратилось для государства в излюбленную площадку внедрения систем контроля и в поле битвы различных держав.

Статья доступна по ссылке.

Ничего, кроме здорового воображения

Ирина Кривошапка, Газета «Энергетика и промышленность России» №21(401) за ноябрь 2020 года.

Самый известный футуролог на планете — Митио Каку в октябре этого года стал хедлайнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Два года назад он буквально ошеломил гостей и участников Петербургского Международного экономического форума. Заявления доктора Каку о скором бессмертном будущем человечества, изобретении машины времени, телепортации и управлении мозгом малейшими внешними импульсами и сейчас похожи на фантастику. Хотя есть все основания поверить в его гипотезы и научные подходы.

Статья доступна по ссылке.

Влияние географических факторов на экономическое развитие стран

А. Маркосян, М. Петросян, журнал «Центральная Азия и Кавказ», 2011.

Аннотация: множество исследований демонстрируют прямую зависимость между объемами производства и географическим положением страны. Для большинства показателей экономического производства характерна простая регрессионная зависимость плотности объема производства (ВВП на 1 кв. км) от географических переменных (среднегодовой температуры, среднегодового количества осадков, высоты над уровнем моря, "жесткости" ландшафта, категории почв, выхода к морю и др.). Означает ли это, что географические факторы определяют судьбу развития страны? Если да, то в какой степени? Если нет, то какие меры следует предпринять, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост? На эти и другие вопросы мы попытаемся пролить свет в данной статье.

Статья доступна по ссылке.

Киберстатья

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Статьи по теме «Анализ рисков в области защиты информации и разработка политики безопасности в организации»

Бачило И. Л. Понятийный аппарат информационного права и система обеспечения информационной безопасности // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2016. № 3. С. 5-16. Статья доступна по ссылке. Гордиенко В. В., Лисицин А. Л. Технические и организационные методы борьбы с внутренними угрозами утечки информации организаций и предприятий // Auditorium. 2019. № 4 (24). Статья доступна по ссылке. Казыханов А. А., Попов К. Г. Эффективность экономичиеских методов обеспечения информационной безопасности // Символ науки. 2016. № 4-1. С. 81-83. Статья доступна по ссылке. Кривякин К. С., Изотова А. Р., Федоров В. М. Методический подход к оценке рисков информационной безопасности предприятия // Экономинфо. 2018. № 2. С. 82-90. Статья доступна по ссылке. Ребрий Андрей Юрьевич Методы обеспечения информационной безопасности // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. №3. С. 369-379. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Сравнение мирового экономического кризиса 2008 и 2020 года на примере международной торговли»

Гладков И.С. Мировой экономический кризис и международная торговля (опыт сравнительного исследования) // Власть. 2011. № 9. С. 160-165. Статья доступна по ссылке. Маслова Ж.Н. Основные тенденции развития и трансформации трансграничной электронной торговли в период пандемии Covid-19 // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2020. № 2 (74). С. 66-70. Статья доступна по ссылке. Алиев Т.М., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю. Мониторинг актуальных событий в области международной торговли. Научный обзор. Том 46 (2 апреля 2020 года). Москва, 2020. 11 с. Статья доступна по ссылке.

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