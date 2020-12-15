Глас Народа
15 декабря 2020, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Рады представить Вашему вниманию двадцать четвертый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Желаем приятного и полезного чтения!
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.
Выпуск №24:
Тома Гомар, Директор Французского института международных отношений (IFRI), журнал «Россия в глобальной политике», 09.11.2020.
COVID-19 положил конец эпохе цифровой невинности, обнаружив, что киберпространство превратилось для государства в излюбленную площадку внедрения систем контроля и в поле битвы различных держав.
Статья доступна по ссылке.
Ирина Кривошапка, Газета «Энергетика и промышленность России» №21(401) за ноябрь 2020 года.
Самый известный футуролог на планете — Митио Каку в октябре этого года стал хедлайнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Два года назад он буквально ошеломил гостей и участников Петербургского Международного экономического форума. Заявления доктора Каку о скором бессмертном будущем человечества, изобретении машины времени, телепортации и управлении мозгом малейшими внешними импульсами и сейчас похожи на фантастику. Хотя есть все основания поверить в его гипотезы и научные подходы.
Статья доступна по ссылке.
А. Маркосян, М. Петросян, журнал «Центральная Азия и Кавказ», 2011.
Аннотация: множество исследований демонстрируют прямую зависимость между объемами производства и географическим положением страны. Для большинства показателей экономического производства характерна простая регрессионная зависимость плотности объема производства (ВВП на 1 кв. км) от географических переменных (среднегодовой температуры, среднегодового количества осадков, высоты над уровнем моря, "жесткости" ландшафта, категории почв, выхода к морю и др.). Означает ли это, что географические факторы определяют судьбу развития страны? Если да, то в какой степени? Если нет, то какие меры следует предпринять, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост? На эти и другие вопросы мы попытаемся пролить свет в данной статье.
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