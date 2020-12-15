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МЕТАКЛЭЙ - финалист премии "Бизнес-индекс Химкомплекса"

МЕТАКЛЭЙ - финалист премии Бизнес-индекс Химкомплекса

15 декабря 2020, 14:11
Рубрика: Компании
Метки: МЕТАКЛЭЙ, ФОРУМЫ
Источник: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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Новости компании

МЕТАКЛЭЙ, форумы

МЕТАКЛЭЙ, форумы

В рамках прошедшего форума «Химпром в деталях» состоялась церемония награждения победителей премии «Бизнес-индекс Химкомплекса». Участие в премии приняли предприятия химической промышленности, зарегистрированные на территории Российской Федерации, ассоциации, научно-технические организации и высшие учебные заведения.

«Мы все одно большое химическое сообщество. Сегодня мы проводим первую и в дальнейшем ежегодную премию. Мы награждаем и отмечаем те компании, достижения которых, по итогам завершающегося года, оставили значительный след как для химии в частности, так и для экономики нашей страны в целом – это то, ради чего мы живем и трудимся», — подчеркнул в обращении к участникам директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.

АО «МЕТАКЛЭЙ» стало финалистом конкурса в номинации «Лучший экологический проект года». Почетный диплом получил начальник отдела по работе с кредитными организациями АО «МЕТАКЛЭЙ» Вячеслав Сафронов.

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Источник: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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