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На Амуре построят РЛС для контроля авиации США, рассказал источник

Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении, сообщил РИА Новости во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Основное назначение второго "Контейнера" – усилить радиолокационный мониторинг восточного стратегического воздушно-космического направления, в том числе в связи с возросшей активностью авиации США, а также для своевременного противодействия потенциальным воздушными угрозами, таким как крылатые и гиперзвуковые ракеты", - рассказал собеседник агентства. Он добавил что восточное стратегическое направление включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское воздушные направления.

По словам источника, "в соответствии с планами построения системы загоризонтных станций, второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году".

Собеседник также отметил, что на технической площадке будущей РЛС сейчас продолжаются строительные работы со сроками завершения в 2023 году. "Испытания новой станции пройдут в 2023 – 2024 годах", - уточнил он.

Как сообщили ранее РИА Новости в Минобороны РФ, одну из новых загоризонтных станций в ближайшем будущем планируется поставить на востоке России. В ведомстве также отметили, что число самолётов-разведчиков у российских границ в 2020 году выросло на 40% по сравнению с 2019 годом.

С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая РЛС "Контейнер", которая отслеживает полеты любых летательных аппаратов на дальности в 1,5 тысячи километров от границ России над территорией Европы и стран Ближнего Востока. Работа радара основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли.

Как сообщали РИА Новости в АО "РТИ", первый "Контейнер" за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы России истребители стран НАТО, созданные с применением технологий "стелс". РЛС разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".

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Источник: РИА Новости

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