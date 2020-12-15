Онлайн-мероприятия недели

На этой неделе вас ждет сразу два интересных онлайн-мероприятия от ДКС. Первое – это экскурсия по производственно-складскому комплексу ДКС в Твери, которая пройдет 15 декабря 2020 года в прямом эфире. Если вы давно не были на этом заводе, это уникальное мероприятие – для вас! Экскурсионная группа собирается в 10:00 по московскому времени. Ссылка на страницу мероприятия: https://events.webinar.ru/15323489/7438405

На онлайн-экскурсии вы получите возможность посетить цех горячего цинкования, линию производства металлических лотков и узнать больше об особенностях производственных процессов. Вы получите информацию об исполнениях лотков и узнаете о новом исполнении, которое будет анонсировано в прямом эфире.

А 16 декабря 2020 года в 10:00 пройдет онлайн-конференция "Навесные корпуса «RAM block» серии ST. Конструкция и технологии". Зарегистрироваться для участия в мероприятии вы можете по ссылке: https://events.webinar.ru/15323489/6361537

Навесные корпуса ST серии "RAM block" используются для построения систем автоматизации и распределения энергии. Онлайн-конференция – это возможность взглянуть на шкафы ST глазами внимательного и взыскательного клиента. На мероприятии вы узнаете, почему корпуса ST устроены так, а не иначе, изучите конструктивные особенности, характеристики продукции, реализованные в корпусах технологии, а также получите информацию, которая не указана в открытых источниках.

Участие в обоих мероприятиях абсолютно бесплатное. Вы можете зарегистрироваться для участия в них уже сегодня. А если у вас есть вопросы, которые бы вам хотелось задать спикерам, воспользуйтесь кнопкой "Задать вопрос" на странице выбранного мероприятия.

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