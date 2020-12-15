 
Мероприятия

"Россети Юг" подключила к своим сетям цех по производству полимеров

Россети Юг подключила к своим сетям цех по производству полимеров

15 декабря 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
253

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к своим сетям новый цех предприятия «ВИТ», где будет производиться полимерное сырье. Мощность подключения нового объекта составила 2 МВт.

Волгоградское предприятие «ВИТ» известно на российском рынке как производитель качественной, экологически безопасной продукции. Кроме строительных и лакокрасочных материалов здесь производят еще и поливочные шланги. В связи с расширением этого производства компания открывает собственный цех по производству сырья для шлангов – полимерных материалов. Дополнительная мощность предприятию потребовалась для обеспечения электроэнергией нового энергоемкого производства. Увеличение и модернизация парка оборудования позволит предприятию на 25 % увеличить объем производимой продукции.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
ГК 15.12.2020
ГК "Москабельмет" приняла участие в Национальном промышленном Форуме и выступило с предложениями по ...
Сделка первичного размещения облигаций 15.12.2020
Сделка первичного размещения облигаций "Россети" признана лучшей в энергетическом секторе в 2020 год...
Проект наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки площади Победы удостоен премии 15.12.2020
Проект наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки площади Победы удостоен премии "З...
Итоги международного форума и выставки 15.12.2020
Итоги международного форума и выставки "Безопасность и охрана труда" (БИОТ 2020)
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review / КЭАЗ
+