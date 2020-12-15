Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к своим сетям новый цех предприятия «ВИТ», где будет производиться полимерное сырье. Мощность подключения нового объекта составила 2 МВт.

Волгоградское предприятие «ВИТ» известно на российском рынке как производитель качественной, экологически безопасной продукции. Кроме строительных и лакокрасочных материалов здесь производят еще и поливочные шланги. В связи с расширением этого производства компания открывает собственный цех по производству сырья для шлангов – полимерных материалов. Дополнительная мощность предприятию потребовалась для обеспечения электроэнергией нового энергоемкого производства. Увеличение и модернизация парка оборудования позволит предприятию на 25 % увеличить объем производимой продукции.