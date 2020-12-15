«Россети» получили награду «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» в 2020 году за выпуск облигаций серии БО-001Р-02. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XVIII Российского облигационного конгресса Cbonds.

Облигации были размещены на Московской бирже в апреле 2020 года. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставки купонов установлены на уровне 6,50% годовых на 5 лет. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, банки и управляющие компании.

На момент размещения «Россети» достигли исторически минимальной ставки купона на сопоставимый срок среди корпоративных заемщиков электроэнергетического сектора за все время существования долгового рынка капитала РФ. Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк и Sber CIB.

Российский облигационный конгресс Cbonds – крупнейшее профессиональное событие на рынке долгового капитала РФ. Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка. Победителей определяют сами участники рынка в ходе открытого голосования. Победа в этой номинации демонстрирует восприятие профессиональным рынком Общества как одного из крупнейших, стабильных и надежных эмитентов.

Группа компаний «Россети» является активным участником долгового рынка капитала. В 2020 году были размещены облигации общим номинальным объемом 88 млрд рублей, эмитентами которых выступали «Россети», «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго», «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».