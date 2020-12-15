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Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска "Союза"

Стартовый комплекс на Байконуре получил повреждения после пуска Союза

15 декабря 2020, 14:55
Рубрика: Происшествия
Метки: РОСКОСМОС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: РИА Новости

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Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Байконур получил повреждения после октябрьского пилотируемого запуска, сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с Байконура к Международной космической станции 14 октября. После пуска комиссия осмотрела стартовый комплекс "Восток" на площадке 31 и выявила некритические повреждения отдельных агрегатов.

"В настоящее время подрядная организация ООО "Спецкриогенмонтаж" под контролем специалистов филиала выполняет ремонтные работы по восстановлению бетонного покрытия газохода, а также теплоизоляционного слоя кабелей, воздуховодов и трубопровода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся при температуре не выше минус 17 градусов.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса

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Источник: РИА Новости

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