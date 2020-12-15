Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №3

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ):

Павел Сорокин: «Россия потенциально может экспортировать десятки миллионов тонн водорода как в западном, так и восточном направлении»

Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с немецкой стороной в области водородной энергетики, включая обмен лучшими практиками, совместную реализацию пилотных проектов по производству и поставке водорода в Германию, участие в формировании международных стандартов отрасли, кооперацию заинтересованных представителей государственных структур, научного сообщества и крупных компаний ТЭК с обеих сторон, сообщил Павел Сорокин в рамках участия в мероприятиях Российско-Германской внешнеторговой палаты.

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Производство трех типов водорода обеспечит России гибкость в его экспортных поставках

Россия ведет переговоры с Японией о начале коммерческих экспортных поставок водорода в рамках плана развития российской водородной энергетики. Об этом сообщил в интервью японской газете Nikkei Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ.

По его словам, уже ведутся переговоры с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и японскими компаниями о поставках российского водорода и подписании соответствующего двустороннего соглашения в этой области.

Он отметил, что также рассматриваются и поставки в другие страны Азии - Китай и Южную Корею, а также европейские страны, включая Германию и Францию. Такая гибкость поставок станет возможна благодаря производству в России сразу трех типов водорода - серого водорода с использованием ископаемого топлива, такого как природный газ, синего и зеленого.

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Водородные технологии выходят на первый план

Экологичность используемых технологий, объем выбросов в атмосферу играет всю большую роль в развитии энергетики. В этой связи на первый план постепенно выходят водородные технологии. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин на Министерской встрече по водородной энергетике 2020 (Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2020), которая прошла в Москве 14 октября 2020 года.

По словам Павла Сорокина, Минэнерго России курирует этот процесс, предоставляя платформу для обмена информацией и создания новых идей, общеотраслевой стратегии.

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Handelsblatt (Германия): Россия открыла для себя производство водорода из природного газа

Россия намерена взяться за производство водорода из природного газа, сообщает Handelsblatt. Эксперты считают, что водородному рынку в ближайшем будущем предстоит резкий рост, и российские компании спешат занять выгодные позиции. Для поставок планируется использовать «Северный поток — 2».

По мнению Москвы, глобальный рынок водорода ожидает резкий рост. До конца года российское руководство планирует сформулировать стратегию развития данной отрасли.

Москва выступает за производство водорода из природного газа. «Миру надо давать ту энергию, которой он может воспользоваться, то есть доступную, экологически чистую и конкурентоспособную», — отметил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в среду в ходе немецко-российского отраслевого форума.

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Запасов водородного оптимизма достаточно

«Когда дело касается водородных технологий, у меня просыпается «бычий» настрой», — заявил ведущий телевизионного программы Aid Money («сумасшедшие деньги») Джимми Кремер, заметив, что пришло время начать серьезно относиться к водородной энергетике, поскольку эта технология становится надежным альтернативным источником энергии.

Bank of America оценивает общий объем потенциального рынка акций «водородного сектора» рынка в 11 трлн долларов к 2050 году. Это не первый прилив оптимизма инвесторов в отношении водородных технологий. Первый, случившийся лет 15 назад, был вызван в большой мере политическими факторами: попыткой США уйти от нефтегазовой зависимости и стимулированием альтернативных разработок.

Сейчас наблюдается новый этап развития технологий получения водородного топлива и его применения. В течение следующих 10–20 лет он может занять основную долю рынка в транспортировке, хранении энергии для возобновляемых источников энергии, таких, как солнечная энергия, и даже в качестве замены природного газа, например, для отопления.

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С развитием водородной энергетики, в России будет создана новая индустрия низкоуглеродного производства

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию водородной энергетики до 2024 года. Документ направлен на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

По оценкам экспертов, к 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы. Во многом это связано с развивающимся в мире трендом на декарбонизацию экономики и снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.

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В России придумали новый тип накопителей водородного топлива

Экспериментальную установку для разработки передовых накопителей водородного топлива создали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО "НИИЭФА"). Система, по словам создателей, не имеющая аналогов в мире, позволит улучшить технологию производства наиболее безопасных и эффективных твердотельных накопителей водорода. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Водород, как отмечают ученые НИЯУ МИФИ, это практически неисчерпаемый энергоноситель, выступающий одним из фундаментов альтернативной энергетики. Наиболее безопасный формат его хранения – твердотельные накопители. В них водород хранится не в виде взрывоопасного газа, а в виде твердого вещества, гидрида металлов.

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Атмосферное воздействие водорода как носителя энергии

Отчет Центра международного исследования климата и окружающей среды CICERO.

Документ доступен по ссылке.

Водородные новости

Обзор СМИ за 02-07.11.2020 по водородной тематике: ссылка.

Обзор СМИ за 09-13.11.2020 по водородной тематике: ссылка.

Обзор СМИ за 16-22.11.2020 по водородной тематике: ссылка.

Обзор СМИ за 23-27.11.2020 по водородной тематике: ссылка.

Источник: Internet of Energy