Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» завершили работы по модернизации уличного освещения в рабочем поселке Вознесенское Нижегородской области. Инициаторами замены уличного освещения стали сами жители р.п. Вознесенское. По программе поддержки местных инициатив в ноябре 2020 года администрация рабочего поселка заключила с «Нижновэнерго» контракт по модернизации уличного освещения поселка.

В рамках контракта, энергетики установили 193 новых бетонных опоры и смонтировали 189 светодиодных светильника. Современные фонари появились на улицах Гагарина, Кирова, Зеленая и Горького. Для обеспечения качества и надежности освещения сотрудники компании протянули 6110 метров самонесущего изолированного провода. Также для управления уличным освещением энергетики смонтировали специальный щит с возможностью автоматического включения и выключения светильников в заданное время. Это позволит муниципалитету рационально использовать электроэнергию на нужды уличного освещения.

«Была создана «умная» система уличного освещения: новые светильники экономичны и устойчивы к перепадам температур, а автоматическая система управления дает возможность устанавливать графики включения и выключения света. Все это позволит муниципалитету сократить расходы на уличное освещение и экономить средства бюджета. Для жителей новое освещение – это не только хорошее настроение, но и безопасность на улицах. Я уверен, что в будущем году современных систем освещения в городах Нижегородской области станет больше, а наш опыт и ресурсы помогут в реализации этих проектов», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Отметим, что в 2020 году «Нижновэнерго» выполнило два контракта по модернизации уличного освещения на территории Нижегородской области. За 3,5 месяца энергетики также установили 6 тыс. новых светодиодных светильников на улицах Арзамаса.