В начале декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся Международный форум «Малоэтажная Россия – 2020». В рамках форума прошло четыре круглых стола, а также пленарное заседание, в ходе которого было сделано более тридцати докладов, затрагивающих практически все аспекты малоэтажного и индивидуального жилищного строительства в нашей стране, таких как внедрение современных инновационных строительных и инженерных систем, расширение финансовых инструментов для достижения запланированных объемов строительства, практика реализации проектов комплексной застройки, совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей работу отрасли.

В работе Форума приняли участие Министр строительства и ЖКХ России И.Э.Файзуллин, Заместитель министра строительства и ЖКХ России Н.Е.Стасишин, представители Экспертного совета Комитета Государственной думы по жилищной политике, руководители строительной отрасли ряда регионов, представители девелоперских, проектных, строительных компаний, а также производителей строительной продукции.

Одним из докладчиков форума стал Александр Леонидович Лощенко, Президент Национального объединения участников строительной индустрии, Президент Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, Почетный строитель, кандидат экономических наук.

Журналисты редакции RusCable.Ru пообщались с Александром Лощенко и узнали, с какими проблемами сталкивается строительная отрасль сегодня и какие есть пути их решения.

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