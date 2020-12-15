RusCable Insider #202
КЭАЗ: Как делают российские выключатели. Контрафакт из Талдома. Интервью о тендерах...
15 декабря 2020, 14:14
Рубрика: Новости портала
Метки: ИНТЕРВЬЮ, АНТИКОНТРАФАКТ, КОНКУРЕНЦИЯ, ПРОВЕРКИ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Электроэнергетика Строительство
В начале декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся Международный форум «Малоэтажная Россия – 2020». В рамках форума прошло четыре круглых стола, а также пленарное заседание, в ходе которого было сделано более тридцати докладов, затрагивающих практически все аспекты малоэтажного и индивидуального жилищного строительства в нашей стране, таких как внедрение современных инновационных строительных и инженерных систем, расширение финансовых инструментов для достижения запланированных объемов строительства, практика реализации проектов комплексной застройки, совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей работу отрасли.
В работе Форума приняли участие Министр строительства и ЖКХ России И.Э.Файзуллин, Заместитель министра строительства и ЖКХ России Н.Е.Стасишин, представители Экспертного совета Комитета Государственной думы по жилищной политике, руководители строительной отрасли ряда регионов, представители девелоперских, проектных, строительных компаний, а также производителей строительной продукции.
Одним из докладчиков форума стал Александр Леонидович Лощенко, Президент Национального объединения участников строительной индустрии, Президент Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, Почетный строитель, кандидат экономических наук.
Журналисты редакции RusCable.Ru пообщались с Александром Лощенко и узнали, с какими проблемами сталкивается строительная отрасль сегодня и какие есть пути их решения.
Отрывок из интервью:
Вот про подделку кабельной продукции можно поподробней!
Здесь сформировалась своя оригинальная система поддержки фальсифицированной продукции. Часть торговых сетей учредила ассоциацию (НКО) с провозглашенной основной функцией - борьба с контрафактом. Предприятия-члены этой ассоциации платят от 500 тысяч рублей до 2,5 миллионов в зависимости от оборота и могут выпускать, что хотят. В результате их цены «неожиданно» падают на 10-15%. И это происходит на низкомаржинальном, высококонкурентном кабельном рынке, а торговые сети (учредители) с удовольствием забирают эту продукцию в оборот.
У кабельной продукции занижается диаметр медной проволоки, ее еще называют «заниженка». При этом на проводе есть маркировка ГОСТ. Торговые сети понимают риски по претензиям, и сделали так, что перенесли эту ответственность по договору на производителя. И получается так, что добросовестные предприятия отрасли, которые не являются членами этой ассоциации, терпят убытки. А еще они вынуждены принимать многочисленных проверяющих из Росстандарта, которых направляет в их адрес псевдорегулятор, обвиняя в производстве контрафакта и манипулируя надзорным органом.
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