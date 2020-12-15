Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Международные события, тренды и технологии», посвященный технологиям и проектам, способствующим ускорению низкоуглеродного развития. В ней приводятся новости об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в электроэнергетике и смежных областях.

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Технологии будущего

Плавучие СЭС на гидроэлектростанциях, домашние накопители энергии, автономные энергоустановки на водороде, котельные, работающие на пеллетах, ну и на «бантик» - технология АэроГЭС – сбор воды в облаках — эти и другие уникальные проекты представили конкурсанты VIII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения».

Мероприятие, организованное Ассоциацией малой энергетики, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром предпринимательства, прошло 17 сентября в формате Startup Huddle — онлайн-презентации проектов и дальнейшей их экспертизы ведущими отраслевыми экспертами и опытными предпринимателями.

Впервые в истории премии проекты-конкурсанты предстали на публичной онлайн-защите в рамках Startup Клуба «Деловой России». Главная цель мероприятия — помочь инновационным проектам, реализуемым в сфере распределенной генерации, получить экспертную оценку и оперативные рекомендации по дальнейшим шагам от ведущих отраслевых экспертов, опытных предпринимателей, инвесторов, представителей профильных институтов развития.

— Даже в такой турбулентный для мировой экономики период отрасль малой энергетики активно развивается, — отметил в приветственном слове президент Ассоциации малой энергетики, председатель подкомитета по малой генерации «Деловой России» Максим Загорнов. — Проекты, представленные на Startup клубе, демонстрируют самые разные технологии распределенной энергетики, во многом являются пилотными, прорывными, решают разные задачи, но все отличаются новизной и, на мой взгляд, имеют большие перспективы для развития.

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Пеллеты: штучный товар или ключ, открывающий мир?

Менделеевский афоризм про то, что сжигать нефть равносильно тому, что топить печь ассигнациями, очень вовремя был принят на вооружение авторами технологий по альтернативному топливу. Россия имеет все шансы стать лидером в сфере производства и экспорта топлива на основе деревопереработки, или пеллет.

Об этом говорили участники Биотопливного конгресса «Энергия из биомассы», организатором которого стало ИАА «ИНФОБИО» при поддержке выставки «Лесдревмаш».

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В Австралии построят солнечную ферму мощностью 10 ГВт за $20 млрд

Компания Sun Cable объявила о строительстве крупнейшей в мире электростанции на основе солнечных панелей стоимостью $20 млрд. Она расположится между австралийскими городами Дарвин и Алис-Спрингс, а ее мощность составит 10 ГВт. Особенность проекта не только, а размерах, но и в том, что электростанция предназначена не для Австралии, а для жителей Сингапура. Sun Cable будет передавать электричество по высоковольтной сети постоянного тока (HVDC) протяженностью 4,5 тыс. километров.

Строительство начнется на территории Ньюкасл-Уотерс, сообщает The Guardian, а сама электростанция займет площадь около 120 квадратных километров. По словам гендиректора Sun Cable Дэвида Гриффина, к моменту завершения строительства в 2027 году электростанция будет видна из космоса невооруженным взгядом. Место было выбрано не случайно — солнечная ферма будет построена недалеко от железнодорожной станции и в 30 километрах от шоссе, что упростит решение логистических задач.

«Это хорошее место, потому что оно расположено на юге, который не страдает от сезона дождей. Поэтому мы будем получать постоянные солнечные ресурсы в течение всего года. Солнца много, а облаков мало», — объяснил Гриффин.

Более того, электростанция мощностью 10 ГВт потребует соответствующих аккумуляторов. Sun Cable обещает установить аккумуляторные блоки суммарной емкостью до 30 ГВт. Таким образом емкость хранилища будет примерно в 150 раз больше, чем у крупнейшей Tesla Big Battery, расположенной в Южной Австралии. При этом подводный кабель между Австралией и Сингапуром будет передавать электричество со скоростью 3750 км/с.

План проекта уже передан в Управление по охране окружающей среды Северной территории и ожидает одобрения. В случае утверждения, Sun Cable начнет строительство в 2023 году, станция заработает к началу 2026 года, а поставки электричества в Сингапур запланированы на 2027 год.

«Это хорошее место, потому что оно расположено на юге, который не страдает от сезона дождей. Поэтому мы будем получать постоянные солнечные ресурсы в течение всего года. Солнца много, а облаков мало», — объяснил Гриффин.

Более того, электростанция мощностью 10 ГВт потребует соответствующих аккумуляторов. Sun Cable обещает установить аккумуляторные блоки суммарной емкостью до 30 ГВт. Таким образом емкость хранилища будет примерно в 150 раз больше, чем у крупнейшей Tesla Big Battery, расположенной в Южной Австралии. При этом подводный кабель между Австралией и Сингапуром будет передавать электричество со скоростью 3750 км/с.

План проекта уже передан в Управление по охране окружающей среды Северной территории и ожидает одобрения. В случае утверждения, Sun Cable начнет строительство в 2023 году, станция заработает к началу 2026 года, а поставки электричества в Сингапур запланированы на 2027 год.

Ученые защитили перовскитовые фотоэлементы от деформации

Перовскиты могут обеспечить солнечным элементам значительный прирост производительности, но сохранить их стабильность и работоспособность непросто. Австралийские ученые придумали, как избавиться от одного из недостатков этого материала. Оказывается, избежать деформаций перовскитовых фотоэлементов можно воздействием высокоинтенсивного света.

Причина популярности перовскита в сфере солнечной энергетики в том, как быстро они сравнялись с традиционными материалами в производительности. За десять лет эти элементы добились КПД более 20%, и в тандемном дизайне вместе с кремнием — и 27,7%, пишет New Atlas.

Новое исследование рассматривает подвид перовскитовых фотоэлементов, так называемые гибридные галогенидные перовскиты, которые обеспечивают лучшую устойчивость к влажности, ультрафиолетовому свету и высоким температурам, чем прошлые конструкции. Однако и у них есть проблемы со стабильностью, которая выражается в светоиндуцированной фазовой сегрегации, сообщает New Atlas.

Это происходит, когда свет, включая солнечный, попадает на элемент и снижает его способность абсорбировать свет, что, в итоге, ухудшает производительность. Учитывая потенциал гибридных галогенидных перовскитов, ученые прилагают большие усилия, чтобы понять причину этого явления и потенциальные решения.

Группа специалистов из Университета Мельбурна обнаружила, что, подвергая гибридные галогенидные перовскиты воздействию высокоинтенсивного света, можно нейтрализовать нагрузку, которая возникает в структуре ионной решетки. Вместо того чтобы запускать сегрегацию ключевых элементов, эта нагрузка соединяет их, полностью избегая деформации.

«В обычный солнечный день интенсивность настолько низкая, что деформация все-таки происходит, — объяснил соавтор исследования Стефано Бернарди. — Но если найти путь повысить возбуждение выше определенного порога, например использовав концентратор, тогда сегрегация исчезает».

Новый материал превратит любую одежду в солнечную ферму

Специалисты по материаловедению из Швейцарии разработали материал со свойствами люминесцентного концентратора солнечного излучения, который можно нашить на штаны и куртки и использовать для питания различных электронных гаджетов. С такой одеждой розетки будут не нужны.

Материалы, способные использовать непрямой или рассеянный свет для генерации электроэнергии уже используются солнечной энергетикой. Они содержат особые люминесцентные материалы, концентрирующие солнечное излучение (LSC). Их задача — фокусировать лучи и направлять их на фотоэлемент, который преобразует свет в электричество. Однако, современные LSC — это жесткие компоненты, не обладающие достаточной гибкостью или воздухопроницаемостью, чтобы их можно было использовать для нанесения на текстиль.

Ученые из Высшей технической школы и лаборатории Empa успешно изготовили такие материалы, пишет Phys.org. Они взяли за основу полимер APCN, из которого делают силикон-гидрогелевые контактные линзы. Они стабильные, гибкие и проницаемые для воздуха и водного пара. А также могут в наномасштабе соединяться с двумя несмешиваемыми люминесцентными материалами и обеспечивать их взаимодействие.

Объединив два люминесцентных материала с гелем, исследователи превратили их в гибкий солнечный концентратор, способный, как и аналогичные аппараты большего размера, улавливать свет более широкого спектра, чем позволяет современная фотовольтаика. Новые концентраторы можно наносить на ткань, не делая ее жесткой и хрупкой. Также они не мешают ткани «дышать», не задерживая влагу.

В будущем подобные материалы позволят людям забыть об электрических розетках и получать энергию прямо от одежды. Куртки и джинсы, покрытые улавливающими солнечный свет миниатюрными панелями, смогут заряжать всю носимую электронику, считают швейцарские ученые.