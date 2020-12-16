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Elering построит три синхронные станции для подключения к европейской энергосистеме

Elering построит три синхронные станции для подключения к европейской энергосистеме

16 декабря 2020, 15:59
Рубрика: За рубежом
Метки: Elering, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: rus.err.ee

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Компания Elering заключила договор с предприятием Siemens Energy о строительстве обеспечивающих стабильность частоты электросети синхронных компенсаторов на узловых подстанциях в Виру, Пюсси и Кийса. Общая стоимость тендера, победителем которого признали фирму Elering, составила 83,5 миллиона евро.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, для диспетчеров Elering синхронные компенсаторы – основная техническая возможность, которая обеспечит работу электроэнергосистемы после отключения от российской.

"Без инерции от этих установок существовал бы риск внезапного сбоя электросистемы. Речь идет об очень важной инвестиции в создание "первого оборонительного вала" электросистемы", – отметил Вескимяги.

Три синхронных компенсатора обеспечат стабильность частоты после изменения полосы частот и возможность контролировать ее скорость. Синхронные компенсаторы замедляют скорость изменения частоты в аварийных ситуациях, давая время для запуска следующих резервов. Они будут изготовлены на немецком заводе Siemens Energy Global.

В Elering заверили, что строительство компенсаторов не повлечет за собой повышение тарифов для потребителей. Четверть средств поступит из фонда доходов от распределения электроэнергии, остальные – из Фонда соединения Европы. Проект по синхронизации с материковой Европой обойдется Эстонии в примерно 300 млн евро, большая часть расходов покроется за счет софинансирования ЕС. Работы по проектированию и строительству компенсаторов начнутся в 2021 года и завершатся в конце 2024 года.

В Elering заявляют, что к концу 2025 года страны Балтии смогут отключиться от российской электроэнергосистемы. Переход на полосу частот материковой Европы позволит странам Балтии полностью контролировать свои электросистему. Также улучшатся возможности для торговли электроэнергией между странами Балтии и другими странами в европейской полосе частот.

Фото: Elering

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Источник: rus.err.ee

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