 
Цифровая революция

Минстрой России представил результаты нового Индекса "IQ городов"

Минстрой России представил результаты нового Индекса IQ городов

16 декабря 2020, 17:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Минстрой России опубликовал данные Индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны — «IQ городов» по итогам 2019 года. Согласно полученным данным, среднее значение Индекса по всем 203 участникам ведомственного проекта «Умный город» превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата базового 2018 года.

Индекс «IQ городов» показывает, насколько эффективно российские города внедряют технологии «умного» города, какой результат приносят проводимые ими мероприятия.

Это сложная, комплексная оценка. В этом году в рамках составления Индекса оцениваются 47 показателей по 10 направлениям в 203 участникам, это города и административные центры. О результатах 2019 года, прогнозах на будущие годы и о судьбе Индекса на презентации результатов рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

«В марте 2020 года мы опубликовали результаты базового, 2018 года, сегодня мы подводим итоги 2019 года. Вы можете спросить, почему мы делаем это сейчас? Сроки связаны с текущей особенность индекса — помимо числа показателей, которые постоянно дорабатываются, уточняются по мере появления новых технологий, свою роль играет и время публикации данных. Большое число форм статистической отчетности публикуется только после 1 сентября. Мы работаем и с Росстатом, и с другими организациями, чтобы начать получать данные раньше, в начале года», — говорит он.

Тем не менее, уже в 2019 году участники ведомственного проекта показывали хорошую динамику изменений. Структурирование, появление центров компетенций, начало выполнения дорожных карт региональных и муниципальных проектов — все эти меры принесли свои результаты. Одна из целей «Умного города» — увеличение среднего IQ городов относительно уровня 2018 года на 30% к 2024 году, в то время как больше половины этой динамики было достигнуто за 2019 год.

Наибольшая динамика зафиксирована по субиндексу «городское управление» — к нему в том числе относится внедрение систем вовлечения граждан в процессы благоустройства.

Одной из наиболее сильных сторон российских городов остается инфраструктура сетей связи — это самое проработанное направление, которому города на протяжении долгого времени уделяли большое внимание. Как отметил Максим Егоров, для более точного отражения в Индексе проводимых мероприятий набор показателей для этого субиндекса будет расширен.

«IQ городов» подчеркивает и существование системной проблемы — это экология. По данному субиндексу у российских городов самые неудовлетворительные показатели — это и наименьший средний балл, и наименьшая, пусть и положительная, динамика. Участники проекта должны уделять больше внимания «зеленым» технологиям в сфере цифровизации города — датчикам качества воздуха, воды, шума и подобным.

«Наша общая задача — быть в числе тех, кто первым использует лучшие технологии «умного города», кто конвертирует их в настоящий экономический прорыв и повышение качества жизни людей. От этого зависит качество жизни граждан, перспективы развития экономики. Результаты Индекса подскажут местным властям, по каким направлениях необходимо усилить работу, всем 203-м участникам будет направлена детальная аналитика. В целом в прошлом году мы увидели довольно неплохую динамику, а 2020 год только ускорил уже существовавшие процессы цифровизации. Текущий год создал условия для более оперативного решения задач, для широкого распространения онлайн-взаимодействия с жителями, также было завершено внедрение Центров управления регионами. Поэтому по его итогам мы ждем еще более активный рост по субиндексам», — заключил Максим Егоров.

 

Первые тройки городов в группах

 

I. Крупнейшие города (от 1 млн человек) – 15 городов:

  1. Москва — 89,65 (+7%)
  2. Екатеринбург — 55,05 (+37%)
  3. Казань — 53,91 (+1%)

II. Крупные города (от 250 тыс. до 1 млн человек) — 63 города:

  1. Химки — 68,90 (+3%)
  2. Тюмень — 67,01 (+9%)
  3. Балашиха — 63,16 (+4%)

III. Большие города (от 100 тыс. до 250 тыс. человек) – 94 города:

  1. Щелково — 74,00 (+21%)
  2. Домодедово — 72,74 (+12%)
  3. Реутов — 71,46 (+1%)

IV. Города (менее 100 тыс. человек) — 31 город:

  1. Дубна — 72,88 (+1%)
  2. Ивантеевка — 63,03 (+1%)
  3. Горно-Алтайск — 46,51 (+18%)

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Источник: Минстрой России

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