На Саратовской ГЭС начата модернизация гидроагрегата № 20

РусГидро приступило к модернизации гидроагрегата со станционным номером 20 на Саратовской ГЭС. Он станет семнадцатым по счету обновленным гидроагрегатом из 24-х, установленных на электростанции. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

В ходе работ, которые планируется завершить в 2022 году, отработавшую нормативный срок службы гидротурбину заменят на новую, с улучшенными техническими характеристиками. Модернизация позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10% – до 66 МВт. Помимо гидроагрегата №20, в настоящее время ведется замена гидротурбин на гидроагрегатах №2, 3 и 7.

Оборудование для модернизации гидротурбин поставляют заводы компании Voith Hydro, производственные мощности которого расположены в нескольких странах. Часть узлов турбины гидроагрегата №20 изготавливается в России, на заводе ООО «ФойтГидро» в г.Балаково Саратовской области. Основные монтажные работы выполнят сотрудники дочернего общества РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».

Инвестиционный проект по замене гидротурбин Саратовской ГЭС – один из крупнейших в Программе комплексной модернизации ГЭС РусГидро, он предусматривает замену 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. С 2013 года в результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 67 МВт (с 1 360 до 1 427 МВт). В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность станции возрастет до 1 505 МВт.

Саратовская ГЭС расположена на реке Волге в г. Балаково Саратовской области. Станция является частью Волжско-Камского каскада ГЭС и входит в десятку самых мощных гидроэлектростанций России. Поворотно-лопастные турбины, установленные на Саратовской ГЭС, – крупнейшие по своим габаритам в России, диаметр рабочего колеса турбины составляет 10,3 метра.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 85 генераторов, 70 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.