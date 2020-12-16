 
Модернизация

"Оренбургэнерго" подключил к электросети антенну связи в Акбулакском районе

Оренбургэнерго подключил к электросети антенну связи в Акбулакском районе

16 декабря 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» подключили к электросети антенно-мачтовое сооружение связи в селе Советское Акбулакского района Оренбургской области. Организация связи подала заявку на подключение своего объекта через интернет-портал и заключила договор на технологическое присоединение со сроком подключения в декабре 2020 года.

Для обеспечения надежного электроснабжения сотрудники Акбулакского РЭС построили участок линии 10 кВ и выполнили монтаж трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ.  Теперь в селе, расположенном в 70 километрах от районного центра, есть устойчивая мобильная связь и выход в интернет. Жители отметили слаженную оперативную работу энергетиков, связистов и местной администрации в обеспечении села доступом к важнейшим средствам коммуникации.

– Все службы отработали очень оперативно. Энергетики Акбулакского РЭС провели электричество, связисты смонтировали мачту. Наш случай можно приводить как пример быстрого делового взаимодействия разных служб, администрации поселка, – считает Абдула Умаров, житель села Советское.    

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности филиала «Оренбургэнерго». Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Предварительную консультацию можно получить у специалистов управления технологического присоединения филиала «Оренбургэнерго» по телефонам 8 (3532) 98-42-05. 

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Источник: Россети Волга

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