Госкорпорация «Росатом» вывела на рынок новый цифровой продукт - «Мобильный центр обработки данных» (Мобильный ЦОД).

Это передвижной комплекс по сбору, обработке, хранению и передаче данных для оперативного решения задач в области обеспечения цифровой инфраструктуры. Он был создан специалистами ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» (г. Снежинск Челябинской обл., входит в Госкорпорацию «Росатом»). Мобильный ЦОД предназначен для работы на труднодоступных территориях в проектах, требующих оперативного оборудования точки приема, обработки и передачи информации. Может применяться в добывающей промышленности, включая разведку полезных ископаемых; топливно-энергетическом комплексе; строительстве; транспортной отрасли; на предприятиях ОПК и объектах Вооруженных сил России; в системе МЧС и природоохранной сфере.

Мобильный ЦОД представляет собой комплекс вычислительного, инженерного и коммуникационного оборудования, размещенный в специализированном транспортном контейнере и перемещаемый с помощью транспортных средств. Состоит из операторского, климатического и агрегатного отсеков, в которых соответственно располагаются вычислительный комплекс (высокоскоростной компьютер, система хранения данных и рабочее место оператора), стойки охлаждения и холодильная машина, дизель-генераторная установка и источник бесперебойного питания. Комплекс обладает высокими параметрами надежности, включая режим автономной работы без электросетей и каналов связи (время автономной работы без дозаправки составляет не менее 8 часов). Оснащен локальными автоматическими системами пожарной сигнализации и пожаротушения, а также защитой оборудования от пыли и влаги. Приемлемый температурный диапазон функционирования дата-центра составляет от -45 до +35 градусов Цельсия, что обеспечивает его работоспособность в разных климатических условиях. Способен к перемещению по транспортным магистралям и пересеченной местности.

Комплекс обладает возможностями быстрого развертывания вычислительных мощностей вблизи к источнику данных, за счет чего происходит обработка больших массивов в короткие сроки. Способен обрабатывать и передавать данные с беспилотных летательных аппаратов. Продукт уже прошел тестирование в атомной отрасли и других сферах специального назначения, подтвердившее заявленные характеристики.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева назвала представленный мобильный ЦОД «цифровым внедорожником для рынка обработки и передачи данных». Она подчеркнула, что «он создан по стандартам атомной отрасли, а значит предоставляет потребителю беспрецедентное качество продукта, в том числе по параметрам безопасности и отказоустойчивости». Екатерина Солнцева также заметила, что новый дата-центр серьезно расширяет возможности потребителей в реализации проектов:

«Темпы цифровизации серьезно меняют ИТ-инструментарий, которым оперируют предприятия, и в этой связи быстрое наращивание вычислительных мощностей при помощи мобильных центров обработки данных даст широкому кругу потребителей возможность реализовывать проекты без ограничений в части доступности цифровой инфраструктуры».

Директор РФЯЦ ВНИИТФ Михаил Железнов подтвердил возрастающую востребованность мобильных дата-центров и серьезные компетенции Росатома в данной области:

«Сегодня мобильные ЦОДЫ востребованы в различных отраслях для выполнения многофакторных расчетов, хранения и передачи больших массивов данных. Наш ядерный центр обладает значительным опытом в создании высокопроизводительных компьютеров и центров обработки данных различного назначения. В этом ряду и мобильные ЦОДы на автомобильных шасси, представляемые сегодня. В портфеле цифровых продуктов Госкорпорации «Росатом это достойный и перспективный продукт».

Справочно:

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» – одно из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом», главной задачей которого является обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия Российской Федерации. В РФЯЦ – ВНИИТФ поддерживаются и развиваются 35 базовых критических технологий ядерного оружейного комплекса РФ. Современное оснащение, научный потенциал и уникальный опыт ВНИИТФ в настоящее время позволяют успешно решать сложные задачи не только в оборонной промышленности, но и ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях. В сфере супер-ЭВМ, полного жизненного цикла математического моделирования и инженерных расчетов, построения ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности ВНИИТФ является ведущим российским разработчиком. Ряд продуктов (модульные решения для ЦОД средней и большой производительности) имеет патентную защиту.

Источник: Пресс-служба ЧУ «Цифрум»