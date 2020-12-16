 
Цифровая революция

Росатом выпустил новый цифровой продукт - "Мобильный центр обработки данных"

Росатом выпустил новый цифровой продукт - Мобильный центр обработки данных

16 декабря 2020, 13:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РОСАТОМ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 6 мин
232

Госкорпорация «Росатом» вывела на рынок новый цифровой продукт - «Мобильный центр обработки данных» (Мобильный ЦОД).

Это передвижной комплекс по сбору, обработке, хранению и передаче данных для оперативного решения задач в области обеспечения цифровой инфраструктуры. Он был создан специалистами ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» (г. Снежинск Челябинской обл., входит в Госкорпорацию «Росатом»). Мобильный ЦОД предназначен для работы на труднодоступных территориях в проектах, требующих оперативного оборудования точки приема, обработки и передачи информации. Может применяться в добывающей промышленности, включая разведку полезных ископаемых; топливно-энергетическом комплексе; строительстве; транспортной отрасли; на предприятиях ОПК и объектах Вооруженных сил России; в системе МЧС и природоохранной сфере.

Мобильный ЦОД представляет собой комплекс вычислительного, инженерного и коммуникационного оборудования, размещенный в специализированном транспортном контейнере и перемещаемый с помощью транспортных средств. Состоит из операторского, климатического и агрегатного отсеков, в которых соответственно располагаются вычислительный комплекс (высокоскоростной компьютер, система хранения данных и рабочее место оператора), стойки охлаждения и холодильная машина, дизель-генераторная установка и источник бесперебойного питания. Комплекс обладает высокими параметрами надежности, включая режим автономной работы без электросетей и каналов связи (время автономной работы без дозаправки составляет не менее 8 часов). Оснащен локальными автоматическими системами пожарной сигнализации и пожаротушения, а также защитой оборудования от пыли и влаги. Приемлемый температурный диапазон функционирования дата-центра составляет от -45 до +35 градусов Цельсия, что обеспечивает его работоспособность в разных климатических условиях. Способен к перемещению по транспортным магистралям и пересеченной местности.

Комплекс обладает возможностями быстрого развертывания вычислительных мощностей вблизи к источнику данных, за счет чего происходит обработка больших массивов в короткие сроки. Способен обрабатывать и передавать данные с беспилотных летательных аппаратов. Продукт уже прошел тестирование в атомной отрасли и других сферах специального назначения, подтвердившее заявленные характеристики.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева назвала представленный мобильный ЦОД «цифровым внедорожником для рынка обработки и передачи данных». Она подчеркнула, что «он создан по стандартам атомной отрасли, а значит предоставляет потребителю беспрецедентное качество продукта, в том числе по параметрам безопасности и отказоустойчивости». Екатерина Солнцева также заметила, что новый дата-центр серьезно расширяет возможности потребителей в реализации проектов:

«Темпы цифровизации серьезно меняют ИТ-инструментарий, которым оперируют предприятия, и в этой связи быстрое наращивание вычислительных мощностей при помощи мобильных центров обработки данных даст широкому кругу потребителей возможность реализовывать проекты без ограничений в части доступности цифровой инфраструктуры».

Директор РФЯЦ ВНИИТФ Михаил Железнов подтвердил возрастающую востребованность мобильных дата-центров и серьезные компетенции Росатома в данной области:

«Сегодня мобильные ЦОДЫ востребованы в различных отраслях для выполнения многофакторных расчетов, хранения и передачи больших массивов данных. Наш ядерный центр обладает значительным опытом в создании высокопроизводительных компьютеров и центров обработки данных различного назначения. В этом ряду и мобильные ЦОДы на автомобильных шасси, представляемые сегодня. В портфеле цифровых продуктов Госкорпорации «Росатом это достойный и перспективный продукт».

 

Справочно:

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» – одно из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом», главной задачей которого является обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия Российской Федерации. В РФЯЦ – ВНИИТФ поддерживаются и развиваются 35 базовых критических технологий ядерного оружейного комплекса РФ. Современное оснащение, научный потенциал и уникальный опыт ВНИИТФ в настоящее время позволяют успешно решать сложные задачи не только в оборонной промышленности, но и ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях. В сфере супер-ЭВМ, полного жизненного цикла математического моделирования и инженерных расчетов, построения ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности ВНИИТФ является ведущим российским разработчиком. Ряд продуктов (модульные решения для ЦОД средней и большой производительности) имеет патентную защиту.

Источник: Пресс-служба ЧУ «Цифрум»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Минстрой России представил результаты нового Индекса 16.12.2020
Минстрой России представил результаты нового Индекса "IQ городов"
АО 16.12.2020
АО "БЭСК" завершает проект Smart grid в Уфе
Специалисты 14.12.2020
Специалисты "Россети Центр и Приволжье Мариэнерго" модернизировали подстанцию 110 кВ "Параньга"
Системный оператор стал лауреатом всероссийской премии 14.12.2020
Системный оператор стал лауреатом всероссийской премии "Время инноваций" за разработку Единой информ...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review / КЭАЗ
+