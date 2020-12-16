15 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета директоров АО «Сетевая компания» под председательством Премьер-министра Республики Татарстан А.В. Песошина.

На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Компании, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, реализация плана капитального строительства Компании за 9 месяцев 2020 года, а также прогнозные показатели по итогам 2020 года, информация о готовности Компании к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2020-2021 гг. Советом директоров рассмотрена информация о позиции Республики Татарстан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии», а также о реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Совету директоров представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика. В результате проводимой Компанией планомерной работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей, в том числе с использованием интеллектуальных решений и широкого применения новейших технологий, улучшены показатели надежности электроснабжения потребителей. Средняя продолжительность аварийных отключений SAIDI составила 0,88 часа или 27% от целевого значения на 2020 год, установленного регулятором, плановых отключений SAIDI - 5,8 часа или 52% от целевого значения на 2020 год. Средняя частота аварийных отключений SAIFI составила 0,82 раза или 67% от целевого значения на 2020 год, установленного регулятором, плановых отключений SAIFI - 1,73 раза или 53% от целевого значения на 2020 год. Несмотря на сложности, возникшие в условиях пандемии, в установленные сроки проводились реконструкции, ремонты и техническое обслуживание объектов электросетевого комплекса Компании. По итогам 2020 года ожидается непревышение установленных для Компании целевых показателей (средняя частота и продолжительность отключений) надежности электроснабжения потребителей.

По итогам 9 месяцев 2020 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил 17,8 млрд.кВт.ч. За 9 месяцев 2020 года исполнено 11 558 договоров на технологическое присоединение потребителей на общую максимальную мощность 263 МВт. Более 70% количества исполненных договоров составляет льготная группа заявителей (физические лица, представители малого бизнеса, некоммерческие организации) мощностью до 15 кВт включительно.

Существенный объем капитальных вложений направлен на строительство и реконструкцию распределительных сетей класса напряжения 0,4-6(10) кВ, в том числе выполнение работ по подключению потребителей к распределительной сети, производимых в рамках договоров на технологическое присоединение, а также строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения. По результатам работы за 9 месяцев 2020 года по плану работ капитального характера для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям Компании введено в эксплуатацию 3 401 объект электросетевого хозяйства, построено 306 км линий электропередачи, введено 21 МВА трансформаторной мощности.

Работа по подготовке к зиме электросетевого комплекса Компании успешно завершена, по итогам оценки Министерством энергетики России готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2020/2021 годов получен паспорт готовности. Персонал и техника Компании подготовлены для ликвидации возможных аварийных ситуаций, организовано взаимодействие с подрядными организациями, подразделениями МЧС и администрациями муниципальных образований республики.