Проведение круглого стола НИК D2 РНК СИГРЭ на X Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике» в рамках деловой программы Международного форума «Электрические сети», ранее запланированное на 25 декабря 2020 года, переносится на 2021 год. Решение связано с переносом дат проведения МФЭС на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Москве, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Новые даты проведения мероприятия уточняются.

Получить подробную информацию о мероприятии вы можете на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ: http://d2_rus.cigre.ru/