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ВНИМАНИЕ! Изменение даты проведения круглого стола НИК D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития"

ВНИМАНИЕ! Изменение даты проведения круглого стола НИК D2 РНК СИГРЭ Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития

16 декабря 2020, 13:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИИ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Проведение круглого стола НИК D2 РНК СИГРЭ на X Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике» в рамках деловой программы Международного форума «Электрические сети», ранее запланированное на 25 декабря 2020 года, переносится на 2021 год. Решение связано с переносом дат проведения МФЭС на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Москве, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Новые даты проведения мероприятия уточняются.

Получить подробную информацию о мероприятии вы можете на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ: http://d2_rus.cigre.ru/

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Источник: РНК СИГРЭ

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