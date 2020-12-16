The Wall Street Journal пишет, что среди высокочастотных трейдеров широко распространилась практика внедрения экспериментального типа кабеля для ускорения передачи данных. Фирмы стремятся получить преимущество в наносекунды над конкурентами за счет использования полого оптоволокна. Технологическая гонка обусловлена необходимостью совершать сделки с акциями быстрее конкурентов.

Полое оптоволокно представляет собой версию оптоволоконного кабеля следующего поколения, используемого для обеспечения широкополосного доступа в Интернет в домах и на предприятиях. Такие кабели передают данные, закодированные в виде световых лучей. Волокно с полой сердцевиной содержит в полости десятки параллельных заполненных воздухом каналов, которые по объему тоньше человеческого волоса.



Поскольку свет распространяется по воздуху почти на 50% быстрее, передача данных по полому оптоволокну занимает примерно на треть меньше времени, чем по стандартному кабелю той же длины.



Разница часто составляет лишь незначительные доли секунды. Но в высокочастотной торговле это важно для получения прибыли. Фирмы HFT используют сложные алгоритмы и сверхбыстрые сети передачи данных, чтобы совершать быстрые сделки с акциями, опционами и фьючерсами. Многие из них скрывают свои торговые стратегии и технологии.



Еще десять лет назад компания Spread Networks потратила около $300 млн на прокладку оптоволоконного кабеля по прямой из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы трейдеры могли отправлять данные туда и обратно по маршруту всего за 13 миллисекунд. В течение нескольких лет эту связь заменили сети микроволновой связи, которые сократили время передачи до менее чем 9 миллисекунд.



Фирмы HFT также использовали лазеры для передачи данных между центрами обработки данных Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq Inc., и они встроили свои алгоритмы в сверхбыстрые компьютерные чипы. Теперь же трейдеры вынуждены бороться за наносекунды.



DRW Holdings LLC и Jump Trading LLC из Чикаго входят в число торговых фирм, которые использовали полое волокно, сообщили источники. По словам одного из них, подразделение венчурного капитала Jump инвестировало в Lumenisity Ltd., британский стартап, который производит такое волокно.



По словам отраслевых инженеров, высокочастотные трейдеры используют полое оптоволокно на коротких расстояниях не более нескольких сотен метров. По их словам, одним из распространенных способов использования является подключение центра обработки данных, в котором размещены системы АТС, к соседней башне связи. Оттуда HFT-фирмы передают данные дальше через сети микроволновых антенн.



О применении полого оптоволокна впервые задумались в 1990-е годы, но идея так и не получила широкого распространения, поскольку сигналы, передаваемые через такой кабель, затухают быстрее, и это делает непрактичным использование на больших расстояниях. Кроме того, сложная конструкция кабеля требует больших затрат при его производстве.



Однако в последние годы стоимость производства полого оптоволокна снизилась, и некоторым производителям удалось создать кабель с полой сердцевиной, который может передавать данные на большие расстояния. Это вызвало интерес у трейдеров.



Один из производителей, OFS, за последний год получил более десятка запросов от HFT-фирм или поставщиков высокоскоростных торговых сетей. Стартап Lumenisity, поддерживаемый Jump, делает ставку на то, что полое волокно найдет применение не только в торговле, а, например, в телекоммуникациях и сетях 5G.



Скептики отмечают, что, даже если производители создадут оптоволокно, которое сможет передавать данные на десятки или сотни километров, вряд ли оно заменит беспроводные сети, передающие данные по воздуху, поскольку подземные кабели неизбежно будут иметь изгибы, которые замедляют передачу.



Сторонники идеи говорят, что полое оптоволокно можно использовать для высокоскоростных каналов в таких местах, как северный Нью-Джерси, где у NYSE и Nasdaq есть свои центры обработки данных, или даже под Атлантикой, чтобы соединить Лондон и Нью-Йорк.

Фото: EPFL