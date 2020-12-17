АО "Мособлэнерго" отремонтировало лэп для дачников Дубны

АО «Мособлэнерго» отремонтировало воздушную линию электропередачи для дачников Дубны. Работы выполнило Дубненское производственное отделение Сергиево-Посадского филиала компании.



Силами работников произведен капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-6кВ протяженностью 1,3 км – заменены опоры ЛЭП и голый неизолированный провод на изолированный (СИП).



Воздушная линия ВЛ-6 кВ питает потребителей СНТ «Весна», «Вертолет», «Мелиоратор», а также абонентов, проживающих в Дубне на улицах Юркино и Козлаки. Модернизация позволила значительно увеличить надежность электроснабжения потребителей, а также снизить эксплуатационные затраты.