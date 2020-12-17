17 декабря 2020 года на международном форуме "100 лет электричества" сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики, спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс представил новый обучающий курс “Реформирование отрасли: кейс электроэнергетики России”. Электронный продукт был создан Высшей школой экономики при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ и АНО «еНано».

“Буквально в эти дни закончилась большая работа по созданию e-learning, электронного учебного курса по реформированию электроэнергетики. Всех, кто хочет углубить свои познания в этой сфере, я приглашаю на бесплатной, безвозмездной основе включиться в эту тематику. Тем более, что авторы курса - это те, кто создавал и проводил реформу электроэнергетики, которая обеспечила устойчивость и стабильность нашей российской электроэнергетики как минимум на 25 лет”, - сказал Анатолий Чубайс.

Реформе российской электроэнергетики уже более десяти лет, но споры о ее эффективности, о необходимости пересмотра модели и результатов реформы не умолкают. Но что знают об этой реформе сегодняшние студенты, молодые специалисты? Откуда черпают информацию и всегда ли она достоверна? Каковы были цели и задачи реформы, условия и факторы ее подготовки и проведения, какие сценарии развития реформы существовали? Курс даст ответы на эти вопросы, а также поможет получить знания, необходимые для осуществления масштабных организационных изменений в высокотехнологической отрасли, для проведения анализа сложных ситуаций, требующих принятия комплексных решений, аргументирования и продвижения этих решений.

«Реформирование электроэнергетики не завершено, оно продолжается и сегодня. Но для того, чтобы разобраться в проблемах и вызовах сегодняшнего дня, необходимо понимать, как и почему в свое время принимались те или иные решения», - говорит Василий Зубакин, один из авторов курса, член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» в 2002 - 2006 гг.

Программа курса рассчитана на 60 дней и включает в себя 10 модулей, рассказывающих о технологическом устройстве отрасли электроэнергетики и мировом опыте ее реформирования, антикризисном менеджменте и т.д. Авторы курса - эксперты, принимавшие непосредственное участие в реформе электроэнергетики. В своих лекциях опытом преобразования отрасли делятся Анатолий Чубайс, Борис Вайнзихер, Василий Зубакин, Лариса Ширяева, Дмитрий Холкин.

Курс будет полезен как специалистам, отвечающим за разработку управленческих решений, так и студентам технических, энергетических и экономических вузов. Курс реализуется в дистанционном формате и включает полноценный комплект учебных материалов с видеолекциями, тестами и списками литературы к каждой из лекций. По итогам обучения успешно прошедшие курс слушатели получают сертификат.

Курс бесплатный, зарегистрироваться на него можно по ссылке https://edunano.ru/courses/reformirovanie-otrasli-keys-elektroenergetiki-rossii/

Контакты: +7(926)101-13-14 Яна Юрова