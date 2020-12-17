 
Модернизация

Липецкэнерго обеспечило возможности для строительства участка федеральной дороги в Грязинском районе

Липецкэнерго обеспечило возможности для строительства участка федеральной дороги в Грязинском районе

17 декабря 2020, 12:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ЛИПЕЦКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Липецкэнерго

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Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» выполнили вынос участка линии электропередачи «Красный горняк» 10 кВ из зоны строительства Восточного обхода Липецкой кольцевой автодороги в Грязинском районе. Это позволило освободить территорию под устройство транспортной развязки на примыкании к федеральной трассе Р-119 Орёл - Тамбов, а также обеспечить безопасность движения крупногабаритного транспорта на новой дороге.

В рамках работ энергетики филиала в кратчайшие сроки, необходимые для продолжения строительства, осуществили вынос 1,7 км участка воздушной линий 10 кВ и заменили 5,1 км провода. От надежного функционирования данного энергообъекта зависит энергоснабжение порядка 2,5 тысяч жителей сел Головщино и Плеханово Грязинского района.

Строительство Восточного обхода промышленной зоны Липецка, который замыкает участок Липецкой кольцевой автодороги, планируется завершить в ноябре 2024 года. Обход соединит автодорогу Липецк-Грязи с трассой Орел-Тамбов, что улучшит межрегиональные транспортные связи и сделает более удобным выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».

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Источник: Россети Центр Липецкэнерго

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