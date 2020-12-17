 
Цифровая революция

РЭА при Минэнерго намерено создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК

"Российское энергетическое агентство" при Минэнерго России планирует создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК. Об этом сообщил глава агентства Алексей Кулапин в журнале "Энергетическая политика".

"Для координации работ по противодействию кибератакам в ТЭК, в том числе для формирования единой точки знаний и экспертизы о компьютерных атаках и уязвимостях для отраслей энергетики, заблаговременного предупреждения о развитии атак, повышения информационной грамотности работников и развития отраслевой методологии реагирования на кибератаки, планируется создание отраслевого центра кибербезопасности", - отметил он.

По словам Кулапина, с развитием технологий, усложнением современных систем управления технологическими процессами и оцифровкой объектов ТЭК, риск отраслевых киберугроз становится все более существенным.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Глава Системного оператора: дистанционное управление энергообъектами станет одним из основных направ... 17.12.2020
Глава Системного оператора: дистанционное управление энергообъектами станет одним из основных направ...
Минстрой России представил результаты нового Индекса 16.12.2020
Минстрой России представил результаты нового Индекса "IQ городов"
АО 16.12.2020
АО "БЭСК" завершает проект Smart grid в Уфе
Росатом выпустил новый цифровой продукт - 16.12.2020
Росатом выпустил новый цифровой продукт - "Мобильный центр обработки данных"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно