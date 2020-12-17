"Российское энергетическое агентство" при Минэнерго России планирует создать отраслевой центр кибербезопасности в ТЭК. Об этом сообщил глава агентства Алексей Кулапин в журнале "Энергетическая политика".

"Для координации работ по противодействию кибератакам в ТЭК, в том числе для формирования единой точки знаний и экспертизы о компьютерных атаках и уязвимостях для отраслей энергетики, заблаговременного предупреждения о развитии атак, повышения информационной грамотности работников и развития отраслевой методологии реагирования на кибератаки, планируется создание отраслевого центра кибербезопасности", - отметил он.

По словам Кулапина, с развитием технологий, усложнением современных систем управления технологическими процессами и оцифровкой объектов ТЭК, риск отраслевых киберугроз становится все более существенным.