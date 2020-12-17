Член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Родней Аллам выступил на международной молодежной онлайн-конференции NEXT75, организованной ГК «Росатом».



Цель форума NEXT75 – вовлечение молодежи в диалог с известными экспертами: учеными, общественными деятелями, лидерами мнений. Девиз нынешней онлайн-конференции «Под прицелом будущего» обозначил широкий круг глобальных проблем, от изменения климата и нехватки ресурсов – до «миграционных цунами» и угрозы новых пандемий.



Член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», британский инженер-химик Родней Аллам в своем докладе затронул широкий спектр экологических проблем и вызовов, стоящих перед цивилизацией – от выбросов CO2 и глобального потепления до технологий утилизации пластика и производства «зеленого» водорода с помощью электролиза.

«В 1961 году концентрация CO2 в атмосфере составляла 312 ppm (частей на миллион) – сейчас этот уровень поднялся до 410 ppm, и скорость концентрации углекислого газа все время увеличивается… Это происходит из-за антропогенного влияния: за тот же период времени население мира увеличилось с 3 млрд почти до 8 млрд человек», - отметил ученый.

Значительная часть выступления эксперта была посвящена его собственному изобретению – «циклу Аллама» (технология переработки углеводородного топлива в энергию с одновременным улавливанием двуокиси углерода и воды). Эта технология позволяет вырабатывать электроэнергию без вредных атмосферных выбросов. По словам профессора Аллама, в США уже успешно работает экспериментальная газовая электростанция мощностью 50 МВт с применением данной технологии. Эксперт уверен: несмотря на развитие ВИЭ-энергетики, человечеству не следует полностью отказываться от использования ископаемого топлива.

«Спрос на электроэнергию на какой-то территории невозможно контролировать, но его нужно удовлетворять – а это возможно лишь в системе, которая имеет несколько взаимодополняющих источников энергии», - отметил он.

С некоторыми материалами исследований г-на Аллама в области технологий улавливания CO2 можно ознакомиться в докладе «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет», который Ассоциация «Глобальная энергия» представила в декабре 2020 года.