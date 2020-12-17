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"Россети ФСК ЕЭС" установила новые средства защиты от коротких замыканий на четырех узловых подстанциях Свердловской области

Россети ФСК ЕЭС установила новые средства защиты от коротких замыканий на четырех узловых подстанциях Свердловской области

17 декабря 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила оптоволоконные дуговые защиты на подстанциях 220 кВ «Краснотурьинск», «Окунево», «Салда» и «Электролизная» в Свердловской области. Суммарная мощность центров питания – 2 945 МВА. Проект позволит повысить надежность питания потребителям региона от крупных объектов генерации, включая Рефтинскую ГРЭС и Белоярскую АЭС.

Устройство ЮНИТ-ДЗ предназначено для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6–110 кВ с переменным, постоянным или выпрямленным оперативным током в целях обнаружения замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой, и выдачи сигнала на отключение аварийного участка без выдержки времени для оперативной ликвидации дугового замыкания.

Оптоволоконные устройства фиксируют световое излучение в самом начале возникновения электрической дуги, поэтому они более чувствительны, чем предшествующие модели защит. В рамках проекта применено оборудование российское производства, характеризующееся высокой надежностью и длительным сроком службы (до 25 лет).

Новые средства защиты от коротких замыканий установлены на объектах, участвующих в электроснабжении северной, южной и восточной частей Свердловской области с общим населением 4,5 млн человек. В числе потребителей подстанций находятся «Каменск - уральское автотранспортное предприятие №14», Уральский электрохимический комбинат (предприятие Государственной корпорации «Росатом») и комбинат «Ураласбест» (крупнейший в России производитель нерудных стройматериалов). 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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