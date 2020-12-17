«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила оптоволоконные дуговые защиты на подстанциях 220 кВ «Краснотурьинск», «Окунево», «Салда» и «Электролизная» в Свердловской области. Суммарная мощность центров питания – 2 945 МВА. Проект позволит повысить надежность питания потребителям региона от крупных объектов генерации, включая Рефтинскую ГРЭС и Белоярскую АЭС.

Устройство ЮНИТ-ДЗ предназначено для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6–110 кВ с переменным, постоянным или выпрямленным оперативным током в целях обнаружения замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой, и выдачи сигнала на отключение аварийного участка без выдержки времени для оперативной ликвидации дугового замыкания.

Оптоволоконные устройства фиксируют световое излучение в самом начале возникновения электрической дуги, поэтому они более чувствительны, чем предшествующие модели защит. В рамках проекта применено оборудование российское производства, характеризующееся высокой надежностью и длительным сроком службы (до 25 лет).

Новые средства защиты от коротких замыканий установлены на объектах, участвующих в электроснабжении северной, южной и восточной частей Свердловской области с общим населением 4,5 млн человек. В числе потребителей подстанций находятся «Каменск - уральское автотранспортное предприятие №14», Уральский электрохимический комбинат (предприятие Государственной корпорации «Росатом») и комбинат «Ураласбест» (крупнейший в России производитель нерудных стройматериалов).