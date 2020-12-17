Энергетики «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» завершили работы в рамках первого этапа по технологическому присоединению энергопринимающих установок комплекса «Деревня Федора Конюхова» в Заокском районе Тульской области.

Для подключения к электрическим сетям жилых, социально-культурных и спортивных сооружений, в числе которых - 46 улиц и переулков, 250 жилых домов, детский сад, школа путешественников, образовательный и спортивный центры и ряд других объектов, расположенных на территории более 70 га, энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА, построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 1093 м и кабельную линию 10 кВ протяженностью 1550 м.

По словам Федора Филипповича Конюхова: «Есть места, где я могу уединиться. Это места моей силы. Это мои места. Вместе с единомышленниками мы строим место, где будут жить Путешественники. Начало электроснабжения даст серьезный импульс для строительства и комплексного развития этой территории».

«Деревня Федорова Конюхова» является уникальным проектом нашего великого путешественника и мореплавателя в одном из красивейших мест Тульской области, в массиве Заокского заповедника, – отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков. – Мы рады, что смогли внести свой вклад в реализацию этого проекта, предоставив все условия для технологического присоединения к электросетям».

Напомним, что подать заявку на присоединения к сетям можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.