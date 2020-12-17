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В Выборге построят крытый футбольный манеж

В Выборге построят крытый футбольный манеж

17 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Эксперты Управления государственной экспертизы Ленинградской области рассмотрели проектную документацию на строительство крытого футбольного манежа в Выборге. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Сооружение спортивного объекта пройдет в ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», цель которого - увеличение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Крытый футбольный манеж построят рядом с новым спортивным комплексом на Ленинградском шоссе.

Проектом, одобренным государственными экспертами, предусмотрено строительство каркасного одноэтажного здания, где обустроят футбольный манеж с полноразмерным полем и трибунами на 800 зрителей. Также в здании оборудуют четыре раздевалки с душевыми и инвентарную комнату.

Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Застройщик – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Проект разработали в ООО «ГК «Крафт».

Фото: startour.ru

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Источник: egrz.ru

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