В якутском селе Оймякон запустили ВОЛС

Фото: Мария Васильева, ЯСИА

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников в режиме видеоконференцсвязи 17 декабря дал старт запуску волоконно-оптической линии связи на Полюсе холода – в селе Оймякон Оймяконского улуса.

Строительство ВОЛС до села Оймякон было начато в этом году от села Томтор, проложено 38 км оптики. Сегодня уже проводится подключение жителей села и административных объектов к высокоскоростному интернету, в первом квартале следующего года планируется модернизация услуг сотовой связи до стандарта 4G. В 2021 году ожидается подключение к ВОЛС села Терют, что обеспечит 100% покрытие района высокоскоростным интернетом, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Вице-премьер Якутии Сергей Местников отметил, что пять лет назад между правительством республики, правительством Магаданской области и ООО «НПО «Импульс» подписано соглашение о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи на участке «Якутск-Магадан».

«Строительство волоконно-оптической линии связи имеет огромное значение в повышении качества жизни якутян. Компания «Импульс» за счёт собственных инвестиционных средств выполняет строительство ВОЛС вдоль магистральной линии связи на участке «Якутск — Магадан», которая охватила обширную территорию Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского районов Якутии. В Оймяконском районе за эти пять лет проложено более 600 км магистрального кабеля, подключены 11 населённых пунктов, из них шесть – в текущем 2020 году», — резюмировал Сергей Местников.

От имени правительства республики он поблагодарил ООО «НПО «Импульс» за проведённую работу и инициативу по строительству ВОЛС до Момского и Верхнеколымского районов.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов озвучил, что год назад по обращению жителей Оймякона главой Якутии Айсеном Николаевым было дано персональное поручение о запуске ВОЛС на Полюсе холода.

«Искренне благодарю руководство компании «Импульс» за решение данной задачи в срок, — сказал он. – Теперь в Оймяконе – туристической мекке Якутии – появился быстрый интернет».

Генеральный директор ООО «НПО «Импульс» Петр Смирнов сообщил, что в настоящий момент на этой ВОЛС оказывается услуга с возможной пропускной способностью 40 гигабит в секунду, но уже сегодня смонтировано и готово к запуску оборудование, которое позволит организовать передачу данных со скоростью 100 гигабит в секунду.

«В 2019 году мы приступили к реализации проекта по строительству линии связи, которая прошла вдоль старого Колымского тракта и соединила Республику Саха (Якутия) с Магаданской областью, образовав тем самым большое оптическое кольцо. Вот к этой линии были подключены сёла Томтор, Куйдусун, Орто Балаган и другие», — сказал Петр Смирнов.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи на территории Момского и Верхнеколымского улусов Республики Саха (Якутия). Документ подписали заместитель председателя правительства Сергей Местников, советник по вопросам стратегического планирования и управления проектами ООО «НПО «Импульс» Георгий Тирон, глава Верхнеколымского района Анастасия Яхонтова и первый заместитель главы Момского района Владислав Корякин.