Микрорайон Горная Долина Вельяминовского поселения в Туапсинском районе Кубани станет домом для 60 семей, которые получили земельные участки по социальной программе государственной поддержки. Жителями нового микрорайона станут учителя, медики, сотрудники социальной сферы и члены многодетных семей.

Для обеспечения надежного энергоснабжения новых потребителей специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» осуществили строительство воздушной линии и комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВ. Энергообъекты готовятся к вводу в эксплуатацию, после чего начнется технологическое присоединение новых абонентов.

– Проектирование энергообъекта велось с учетом рельефных особенностей данной территории, а при производстве работ специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» использовали только современные материалы. Строительство воздушной линии 10 кВ и установка трансформаторной подстанции позволят жителям нового микрорайона не сталкиваться с перебоями в подачи электроэнергии и получать качественную услугу долгие годы, – отметил первый заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Кубань» Сочинские электросети Эдгар Армаганян.

В работах по строительству новых объектов распределительной сети были задействованы 12 человек в составе четырех ремонтных бригад, а также четыре единицы спецтехники. На электрификацию микрорайона из районного бюджета было выделено около 2,7 млн рублей. Уже в первом квартале 2021 года после завершения процедуры ввода в эксплуатацию энергообьекта владельцы земельных участков смогут подавать документы на подключение к электроэнергии.

Напомним, что в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство клиентских офисов компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. В настоящий момент заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности можно подать в электронном виде через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Также для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф. Телефон горячей линии ПАО «Россети Кубань» – 8-800-220-02-20 (звонок на территории России бесплатный).