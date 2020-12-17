«Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» для выдачи необходимой мощности новым потребителям с начала года построили 15,6 км линий электропередачи 0,4-10 кВ и установили четыре новые трансформаторные подстанции. Всего за 11 месяцев 2020 года электроэнергию по сетям филиала получили 927 новых объектов различной направленности. Им выдано 20,5 мегаватт мощности.

«За 11 месяцев текущего года присоединенная мощность у нас превысила показатели всего 2019 года на 10 % - с 18,6 до 20,5 МВт. Это значит, что с каждым годом спрос на услуги техприсоединения только растет – десятки социальных учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса, агропромышленные комплексы, базы отдыха, объекты генерации и частные дома получают доступ к энергетической инфраструктуре. Это наш вклад в социально-экономическое развитие республики», - отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Одним из крупных объектов, подключенных к сетям филиала, стала Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция. Для ее присоединения энергетики провели масштабное техническое перевооружение подстанции «Головная» и построили около трех километров линий электропередачи 6 кВ.

Компания вносит свой вклад и в развитие туристической отрасли республики. За отчетный период филиал обеспечил доступ к электросетевой инфраструктуре для семи крупных санаторно-гостиничных комплексов и баз отдыха в курортном поселке Архыз.

Необходимая мощность также выдана 15 новым предприятиям агропромышленного комплекса - молокоперерабатывающему заводу, зернохранилищам, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам в Абазинском, Зеленчукском, Ногайском и Прикубанском районах Карачаево-Черкесии.

Всего в январе-ноябре текущего года в филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» поступило 1 298 заявок на присоединение объектов мощностью 28,7 мегаватт. По 1 246 заявкам уже заключены договоры технологического присоединения и проводятся необходимые организационные и технические мероприятия по их подключению к электрическим сетям.

Потребители Карачаево-Черкесии для ускоренного подключения к электросетям могут воспользоваться интерактивными сервисами, предоставляемыми на портале электросетевых услуг компаний «Россети» https://www.портал-тп.рф. Посредством сервиса удаленно можно подать заявки на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.