«Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года приняла на баланс более 230 км линий электропередачи и 70 комплектных трансформаторных подстанций мощностью 40 МВА на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей. Еще более 45 км ЛЭП планируется принять на баланс в 2021 году.

Большая часть объектов находились в крайне неудовлетворительном состоянии: изношенное оборудование и ветхие сети не обслуживались, становясь причиной сбоев в энергоснабжении потребителей. Сейчас проводится инвентаризация оборудования, оценка технического состояния и составляется план первоочередных мероприятий.

Почти половина консолидированных сетей приходится на бесхозяйные объекты Ростовской области - свыше 105 км линий электропередачи и 28 трансформаторных подстанций мощностью 5,5 МВА. Они расположены в Таганроге, Азовском, Кагальницком, Аксайском, Песчанокопском, Неклиновском, Азовском и Сальском районах донского региона. Кроме того, во временное пользование принято свыше 60 км линий и 24 трансформаторных подстанции мощностью более 32 МВА - электросетевое имущество бывшего аэропорта Ростова-на-Дону.

В Астраханской области на баланс компании перешло 46,5 км линий электропередачи и 14 трансформаторных подстанций мощностью 4,6 МВА. Они расположены в Астрахани, Ахтубинском, Володарском и Икрянинском районах и включают, в том числе, объекты нескольких садовых товариществ.

На территории Волгоградской области электросетевая компания консолидировала 21,2 км линий электропередачи в Среднеахтубинском, Кумылженском, Суровикинском районах области. Во временное пользование переданы две трансформаторных подстанции в Волгограде.

«Управление ранее консолидированными сетями уже показало свою эффективность: оптимизированы затраты на присоединение новых потребителей, улучшилось качество энергоснабжения. Более того, снижается число нарушений, сокращаются потери электроэнергии», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, - одна из приоритетных производственных задач компании, которая обозначена сегодня правительством страны перед энергетиками и закреплена в стратегии развитии электросетевого комплекса России.