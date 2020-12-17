Глас Народа
17 декабря 2020, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ВОРОНЕЖЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» завершили строительство кольцующих линий 10 кВ в Новоусманском районе Воронежской области. Проведенные энергетиками работы позволили снизить количество плановых отключений и повысить надежность энергоснабжения порядка 20 тысяч потребителей, проживающих в 11 населенных пунктах района. Работы проводились в рамках пилотного проекта по созданию цифрового РЭС в соответствии с программой цифровой трансформации электросетевого комплекса группы компаний «Россети».
Строительство кольцующих участков ЛЭП – один из этапов работ по созданию активно-адаптивной сети в Новоусманском районе. В ходе его реализации энергетики Воронежэнерго возвели 12 участков кабельных и воздушных линий электропередачи 10 кВ общей протяженностью свыше 36 км.
ЛЭП спроектированы таким образом, что при необходимости вывода в ремонт отдельного участка сети не понадобится отключать от питания всю линию. Возможность сегментировать отдельные участки сети позволит без отключения электроснабжения у основной части потребителей проводить на энергооборудовании не только аварийно-восстановительные, неотложные и плановые работы, но также проводить техприсоединение новых потребителей, что особенно актуально для Новоусманского района, в котором активно ведется строительство жилых и промышленных объектов. Так, здесь только в 2020 году специалисты Воронежэнерго исполнили более 820 договоров техприсоединения общей мощностью 12,7 МВт, для проведения работ по которым требовалось временное прекращение электроснабжения потребителей.
Ранее, в рамках проекта по созданию цифрового РЭС, специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» завершили работы по установке в Новоусманском районе электрических сетей (РЭС) систем распределенной автоматизации. На наиболее протяженных и значимых линиях электропередач (ЛЭП) уровня напряжения 6-10 кВ энергетики установили 38 реклоузеров, 34 разъединителя с моторным приводом, 37 индикаторов короткого замыкания, 1 выключатель нагрузки. Новое цифровое оборудование позволяет в случае возникновения технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Его установка позволила существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на ЛЭП.
Еще одним новшеством при создании цифрового РЭС станет установка в селе Отрадное Новоусманского района одной из первых в регионе систем накопления энергии (СНЭ). По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителям значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки сети, улучшит качество и надежность электроснабжения жителей.
"Главным эффектом от реализации мероприятий по цифровой трансформации электросетевого комплекса Новоусманского района для потребителей электроэнергии станет существенное сокращение времени отключения электроэнергии на время проведения работ, как плановых, так и аварийных", - подчеркнул директор «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter