Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» завершили строительство кольцующих линий 10 кВ в Новоусманском районе Воронежской области. Проведенные энергетиками работы позволили снизить количество плановых отключений и повысить надежность энергоснабжения порядка 20 тысяч потребителей, проживающих в 11 населенных пунктах района. Работы проводились в рамках пилотного проекта по созданию цифрового РЭС в соответствии с программой цифровой трансформации электросетевого комплекса группы компаний «Россети».

Строительство кольцующих участков ЛЭП – один из этапов работ по созданию активно-адаптивной сети в Новоусманском районе. В ходе его реализации энергетики Воронежэнерго возвели 12 участков кабельных и воздушных линий электропередачи 10 кВ общей протяженностью свыше 36 км.

ЛЭП спроектированы таким образом, что при необходимости вывода в ремонт отдельного участка сети не понадобится отключать от питания всю линию. Возможность сегментировать отдельные участки сети позволит без отключения электроснабжения у основной части потребителей проводить на энергооборудовании не только аварийно-восстановительные, неотложные и плановые работы, но также проводить техприсоединение новых потребителей, что особенно актуально для Новоусманского района, в котором активно ведется строительство жилых и промышленных объектов. Так, здесь только в 2020 году специалисты Воронежэнерго исполнили более 820 договоров техприсоединения общей мощностью 12,7 МВт, для проведения работ по которым требовалось временное прекращение электроснабжения потребителей.

Ранее, в рамках проекта по созданию цифрового РЭС, специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» завершили работы по установке в Новоусманском районе электрических сетей (РЭС) систем распределенной автоматизации. На наиболее протяженных и значимых линиях электропередач (ЛЭП) уровня напряжения 6-10 кВ энергетики установили 38 реклоузеров, 34 разъединителя с моторным приводом, 37 индикаторов короткого замыкания, 1 выключатель нагрузки. Новое цифровое оборудование позволяет в случае возникновения технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Его установка позволила существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на ЛЭП.

Еще одним новшеством при создании цифрового РЭС станет установка в селе Отрадное Новоусманского района одной из первых в регионе систем накопления энергии (СНЭ). По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителям значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки сети, улучшит качество и надежность электроснабжения жителей.