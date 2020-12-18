В День энергетика 22 декабря 2020 года АО «Мособлэнерго» представит уникальный инновационный продукт на Всероссийском конкурсе «Новая идея», где определяются лучшие научно-технические разработки молодых специалистов предприятий и организаций ТЭК. Работу под названием «Штанга диэлектрическая изолирующая для установки заземления» презентует главный специалист отдела технической инспекции службы надежности, производственного контроля и охраны труда АО «Мособлэнерго» Николай Чернов.

В докладе Николай Чернов расскажет об изобретенном АО «Мособлэнерго» инновационном продукте – диэлектрической изолирующей штанге, позволяющей регулировать угол наклона струбцины при установке заземления. При этом не нарушаются правила по охране труда. У штанг ШЗП стандартного применения, которые используются повсеместно, таких возможностей нет, соответственно эксплуатация проходит с нарушением всех требований.

Это уникальное изобретение АО «Мособлэнерго» получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности в июле 2020 года. Штанга имеет успешное практическое применение в компании уже более года.

Защита инновационных идей, проектов и продуктов будет проходить в режиме онлайн. Работа АО «Мособлэнерго» представлена в номинации «Лучший инновационный продукт» по направлению «Электроэнерегетика». В этой категории заявлено 3 участника.

Всероссийский конкурс «Новая идея» проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики РФ. Конкурс направлен на выявление и стимулирование инициативных и талантливых молодых специалистов отрасли ТЭК, а также повышения интереса к развитию науки, техники и технологий.