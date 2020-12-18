Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Агентство промышленного развития Москвы провели онлайн презентацию «Банка технологий». Сервис запущен столичными властями осенью этого года и направлен на поддержку модернизации городских производств.

«На презентации мы рассказали о работе «Банка технологий», который позволяет найти оборудование, программное обеспечение и вспомогательные решения для промышленных предприятий. Компании-производители технологических решений представили свои продукты, уже вошедшие в «Банк», и рассказали о конкурентных преимуществах, которые получат предприятия при внедрении в производственную деятельность их разработок», – рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко.

По словам директора «Агентства промышленного развития Москвы» Ирины Дегтяревой, «Банк технологий» уже вызвал интерес со стороны промышленных предприятий и технологических разработчиков.

«За два месяца в «Агентство промышленного развития Москвы» поступило более десяти заявок на подбор технологий или их включение в «Банк». На данный момент сервис содержит порядка 40 технологических решений от более чем 20 вендоров, сгруппированных по нескольким направлениям», – добавила она.

Презентацию «Банка технологий» посетили топ менеджеры и технические специалисты более чем 100 производственных компаний Москвы, среди которых: «КБ НАВИС», «Курчатовский институт», «Мелькомбинат №3», «МТЗ ТРАНСМАШ», «РУССКИЙ ПРОДУКТ», «Союзцветметавтоматика», «Техномаш».

Свои технологии на презентации представили 12 компаний-разработчиков технологических решений и программного обеспечения. Среди технологий, о которых подробно рассказали их разработчики, – «Логистические дроны» от «ЮВЛ Роботикс», «Высокоскоростные промышленные роботы и роботизированные системы» компании «БИТРОБОТИКС», «Система прочностного инженерного анализа» разработчика «ФИДЕСИС», «Платформа для обучения и дистанционной работы персонала» компании «ЭКВИО».

Директор по развитию и продажам компании-производителя технологических решений «Адаптивные промышленные технологии» Максим Карпухин представил на встрече разработку «Промышленный шлюз».

«Эффективная трансформация производства возможна лишь при наличии дорожной карты таких изменений, основанной на результатах мониторинга работы предприятия. «Промышленный шлюз» позволяет безопасно собирать данные с помощью стандартных протоколов, конвертировать, а затем направлять их на обработку, обеспечивая кибербезопасность работы предприятия», – рассказал он.

Среди программного обеспечения для производственной деятельности были представлены «RFID системы».