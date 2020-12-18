Сотрудники RusCable.Ru ездили на завод КЭАЗ в Курск
18 декабря 2020, 13:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Николай Шульгинов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы газификации регионов России.
«В настоящее время Правительством совместно с Минэнерго проводится планомерная работа по обеспечению условий для динамичной газификации в регионах. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача по внедрению социально ориентированного и экономически эффективного подхода», – отметил Николай Шульгинов.
По итогам встречи были намечены дальнейшие совместные шаги Минэнерго России и компании в части развития сети газоснабжения.
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