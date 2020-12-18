Николай Шульгинов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы газификации регионов России.

«В настоящее время Правительством совместно с Минэнерго проводится планомерная работа по обеспечению условий для динамичной газификации в регионах. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача по внедрению социально ориентированного и экономически эффективного подхода», – отметил Николай Шульгинов.

По итогам встречи были намечены дальнейшие совместные шаги Минэнерго России и компании в части развития сети газоснабжения.