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Украинский "Энергоатом" готовит обращение в арбитраж против России по активам в Крыму

Украинский Энергоатом готовит обращение в арбитраж против России по активам в Крыму

18 декабря 2020, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, КРЫМ, СУДЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (ГП "НАЭК "Энергоатом") наняла международную юридическую фирму для подготовки против России иска в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Энергоатома".

"17 декабря 2020 года между ГП "НАЭК "Энергоатом" и международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируемый процесс будет касаться "компенсации за активы, утраченные в Крыму".

В компании добавили, что указанная юридическая фирма ранее уже участвовала в аналогичных делах против России и имеет опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров с соседним государством. Когда будет подан иск и в какой именно суд, не сообщается.

Ранее украинские СМИ писали о подготовке такого иска, утверждая, что он будет подан в Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, сообщалось, что предметом спора будет Донузлавская ветряная электростанция, расположенная в Сакском районе Крыма.

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Источник: ТАСС

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