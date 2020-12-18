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Усовершенствованы меры поддержки промышленных предприятий при внедрении НДТ

Усовершенствованы меры поддержки промышленных предприятий при внедрении НДТ

18 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА, ИНВЕСТИЦИИ
Источник: Минпромторг России

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Внесены изменения в правила предоставления субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий.

Постановление предусматривает расширение перечня субсидируемых финансовых инструментов и упрощение процедуры подачи заявки на участие в отборе инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Предлагаемые изменения направлены на совершенствование инструментария поддержки промышленных предприятий при внедрении наилучших доступных технологий. Теперь субсидии могут быть предоставлены как на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению НДТ, так и на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2019-2024 годах на реализацию таких проектов. Кроме того, у организаций появляется возможность изменить срок реализации инвестиционного проекта, а также внести изменения в план-график его реализации или показатели эффективности,

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

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Источник: Минпромторг России

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