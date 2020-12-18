Андрей Майоров оценил ход программы снижения потерь в Дагестане

Первый заместитель генерального директора — главный инженер группы «Россети» Андрей Майоров посетил Республику Дагестан для проверки реализации программы снижения потерь.

Андрей Майоров и генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов провели штаб с руководителем филиала «Дагэнерго» Магомедом Абдурашидовым и генеральным директором «Россети Цифра» Алексеем Агаповым, ответственными за установку интеллектуальной системы учёта в Дагестане.

Основные поручения:

Обеспечить полное укомплектование необходимым оборудованием и техническими средствами для выполнения работ;

Провести совместную работу с местными органами власти по информированию населения о развитии «умной» системы учёта в регионе;

Ускорить темпы реализации программы снижения потерь.

Программа стартовала в регионах Северо-Кавказского федерального округа, в том числе в Дагестане, осенью 2020 года. В рамках первого этапа ведётся установка «умных» счётчиков в 8 районах республики. В Унцукульском, Тляратинском, Гергебельском, Шамильском, Хунзахском, Ахтынском, Ботлихском и Кайтагском районах суммарно уже установлено почти 4,5 тысячи интеллектуальных приборов учёта.



До 2024 года в рамках программы планируется осуществить модернизацию воздушных линий электропередачи протяженностью 5 100 км, а также установку и реконструкцию 716 трансформаторных подстанций общей мощностью 117,75 МВА. Всего для создания интеллектуальной системы учёта в Республике будет установлено более 277 000 «умных» счётчиков.