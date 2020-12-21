В новом выпуске Expert.Аналитики мы продолжаем исследовать ситуацию на кабельном рынке. Разбираем объемы производства, темпы роста рынка, сравнение цен и другие показатели - то, что пригодится в вашей работе.

Это 2 часть из 3-х частей общего отчета. Первый отчет мы опубликовали две недели назад, в нем мы рассмотрели индекс промышленного производства и объем спроса и предложения российского рынка кабельно-проводниковой продукции. Ознакомиться с предыдущим отчетом можно по ссылке .

Отчет подготовлен руководителем отдела маркетинга кабельного завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Анной Заславской

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Аналитика может быть разной — от подробных отчетов по состоянию промышленности в разрезе объема переработки, которые делает Ассоциация «Электрокабель», до небольших обзоров CRU, помогающих понимать глобальные процессы. Также в отчете эксклюзивные материалы, подготовленные специально в рамках проекта. Прошлые отчеты доступны для скачивания сайте проекта.