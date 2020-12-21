Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев принял участие в сессии «Россия в технологических революциях XXI века в электроэнергетике: наблюдатель или участник?» в рамках состоявшегося 17 декабря в онлайн-формате Международного форума «Сто лет электричества».

В дискуссии участвовали заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак, генеральный директор ООО «Вестас РУС» Кимал Юсупов, вице-президент по операционной деятельности ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров. Модератором дискуссии выступил спецпредставитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Большое внимание в ходе дискуссии было уделено использованию в ЕЭС России накопителей энергии. Борис Аюев подчеркнул, что Системный оператор выступает за развитие гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) как наиболее отработанной и эффективной на сегодняшний день технологии накопления энергии. Он отметил, что в развитых мировых энергосистемах она активно применяется в процессе управления режимами энергосистем. В настоящее время за рубежом функционирует более 400 гидроаккумулирующих электростанций ГАЭС, еще около 40 находятся на различных этапах проектирования и строительства. Общая установленная мощность ГАЭС в мире составляет более 150 ГВт. Они хорошо зарекомендовали себя как экономически эффективное средство для балансирования мощности при наличии в энергосистеме большой доли ВИЭ-генерации с переменным или заведомо циклическим характером выработки.

При обсуждении опыта использования современных цифровых технологий в ЕЭС России Борис Аюев отметил, что усилия Системного в первую очередь направлены на внедрение решений с реальным эффектом для потребителей и всей энергосистемы. Кроме реализованных за последние годы на десятках объектов в ЕЭС России и показавших высокую эффективность проектов цифрового дистанционного управления оборудованием, Системный оператор успешно развивает технологии экономического управления спросом и системы мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ).

Модель агрегаторов управления спросом, разработанная и созданная Системным оператором, доказала свою эффективность в рамках ведущегося сейчас пилотного проекта. Более 70 компаний приняли участие в проекте в качестве агрегаторов. За полтора года реализации «пилота» объем управляемой нагрузки увеличился более чем в 10 раз – с 50 до 600 МВт. Благодаря агрегаторам отрасль может получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

СМЗУ, обеспечивающие дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, позволяют загружать наиболее экономически эффективные тепловые и гидравлические электростанции.

Форум «Сто лет электричества», организованный Европейским университетом в Санкт-Петербурге совместно с Фондом «Сколково», был посвящен развитию электроэнергетической индустрии в России и в мире в XXI веке и ее долгосрочным трендам.