Новые аксессуары для лестничных и тяжелых лотков

Расширен ассортимент аксессуаров для кабеленесущих систем. В системах лестничных лотков "L5 Combitech" и тяжелых лотков "U5 Combitech" появились вертикальные углы 45о и 90о, а также крышки к ним. Новинки уже доступны на сайте ДКС в разделах: https://www.dkc.ru/ru/catalog/14/ и https://www.dkc.ru/ru/catalog/519/

Новые аксессуары расширят возможности построения кабельных трасс – благодаря им можно будет строить трассы с поворотами в вертикальной плоскости под углами 45о или 90о, а крышки позволяет повысить степень пыле- и влагозащиты КНС.

Комплектация отличается в зависимости от системы: углы и крышки системы "U5 Combitech" поставляются без крепежных элементов, тогда как углы и крышки, входящие в систему "L5 Combitech", поставляются в комплекте с винтами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа. Это позволяет облегчить просчет количества элементов КНС и ее сборку, а также предупреждает возможные ошибки.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".