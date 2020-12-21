В минувшие выходные АЭС России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в объеме 207,614 млрд кВт.ч. В 2019 году на соответствующую дату было выработано 202,124 млрд кВт.часов.

Несмотря на снижение спроса на электроэнергию из-за связанного с пандемией COVID-19 сокращения промышленного производства (диспетчерские ограничения относительно баланса ФАС в 2020 году составили 2,42 млрд кВт.ч против 0,33 млрд кВт.ч в 2019), по данным на 21 декабря АЭС России выработали 208,6 млрд кВт.ч электроэнергии.

При этом Ростовская АЭС выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии еще 13 декабря. Белоярская АЭС отчиталась о выполнении годового государственного планового задания 16 декабря 2020 года. В тот же день выполнила план года и Ленинградская АЭС.

В 2020 году на повышение выработки электроэнергии был направлен ряд мероприятий, в том числе оптимизация на 130,5 суток продолжительности ремонтов, переход с 12-месячного на 18-месячный топливный (межремонтный) цикл энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС и т.д. В мае 2020 года введена в промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке, которая с начала года выработала около 122,75 млн кВт.ч. В соответствии с графиком идут пусковые операции на энергоблоке № 6 Ленинградской АЭС с инновационным реактором поколения «3+» - ВВЭР-1200. 22 октября энергоблок подключен к сети и в режиме опытно-промышленной эксплуатации поэтапно осваивает мощность. До конца года планируется выйти на уровень 90% мощности, а в марте 2021 года ввести блок в эксплуатацию. С момента включения в сеть новый энергоблок выработал более 638 млн кВт.ч.

Отметим, что по итогам прошлого 2019 года АЭС России поставили очередной рекорд по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку до 208,7 млрд кВт.ч (против 204,3 млрд кВт.ч годом ранее). Сегодня каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Источник: Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»