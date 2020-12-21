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"Россети Ленэнерго" курируют студентов профильной группы Политехнического университета Петра Великого

Россети Ленэнерго курируют студентов профильной группы Политехнического университета Петра Великого

21 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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Специалисты «Россети Ленэнерго» провели в онлайн-формате предзащиту квалификационных работ в области электроэнергетики профильной группы 3 курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Студенты направления «Электроэнергетика и электротехника» представили разработки по созданию систем контроля за наличием СИЗ у персонала и рентгеновского контроля электрооборудования на основе нейронных сетей, онлайн-тренажера «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС» и другим темам.

Специалисты компании курировали работу ребят в течение семестра: оказывали методическую помощь и консультации. В состав комиссии на защите проектов вошли руководители Учебного комплекса и представители HR-блока «Россети Ленэнерго».

«Студенты профильной группы - будущие специалисты компании. Нам важно, чтобы в отрасль они пришли подготовленными и мотивированными на результат. С нашей помощью ребята знакомятся с основами цифровой трансформации и другими актуальными направлениями в электроэнергетике. В рамках соглашения с вузом «Россети Ленэнерго» оказывают всестороннюю помощь в подготовке квалифицированных кадров отрасли. Мы предложили учащимся актуальные для компании темы для изучения и помогли им провести продуктивную исследовательскую работу», - подчеркивает заместитель Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» Артем Варавин.

Напомним, «Россети Ленэнерго» поддерживают сотрудничество с ведущими учебными заведениями города и области. Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого – генеральный партнер компании по подготовке кадров. Совместно с университетом разработана и успешно действует образовательная программа «Школа – вуз – предприятие», которая позволяет начинать готовить специалистов отрасли с 10 класса профильного лицея. Дуальное обучение в вузе включает в себя прохождение практических занятий на рабочих местах «Россети Ленэнерго».

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Источник: Россети Ленэнерго

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